Apple ve iOS uygulama geliştiricilerine açılan gizlilik ihlaliyle ilgili dava, mağdur kullanıcılardan tarafta sona doğru yaklaşıyor.

2009 ve 2012 yılları arasında bir iPhone'da 'bazı' uygulamaları kullandıysanız, Apple ve iOS uygulama geliştiricileri size bu uygulamaları kullandığınız için biraz borçlu olabilir. Birçok uygulama üreticisinin de bu konuda başı dertte.

Twitter ve Instagram da dahil olmak üzere birçok uygulama üreticisi, 5.3 milyon dolar talep edilen 5 yıllık bir dava ile uğraşıyor. Sebebi ise kullanıcı gizliliğinin ihlal edilmesi. Onların suçu mu? "Arkadaşları Bul" özelliğini zamanında kötü niyetli şeyler için kullanılmış durumda. Elbette ortada bu durumla ilgili bir yasa ya da yaptırım yokken reklam gibi gelir kaynakları için bu bilgileri kullanmak kolaydı. Şirketler bu sayede iOS kişi listelerine erişti ve bunlar kullanıcılar fark etmeden şirket sunucularında saklandılar.

Şirketler 2012'den bu yana müşterilerin ihtiyaçlarına hizmet etmek için bu hizmetin gerekli olduğunu savunuyorlar. Fakat davanın hakimlerinden Jon Tigar, belirsiz bir ifadeyle bunların yeterli bir bahane olmadığını söyledi:

“Temel olarak bu dava, Apple'ın ve uygulama geliştiricilerinin gizlilik konusunda toplum normlarını ihlal edip etmediği ile ilgilidir. Mahremiyete ilişkin 'mantıklı' bir beklenti, geniş ölçüde geçerli ve geniş kabul gören topluluk normlarına dayanan nesnel bir haktır.”

Hatta Twitter için bile ABD’deki kullanıcılar tarafından dava açılmak üzere şöyle bir form hazırlanmış durumda: Dava sonuçlandığında kazanan kullanıcılar haklarını çek veya Amazon kredileri ile alacaklar.