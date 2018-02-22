Essential Phone Android Oreo 8.1 Beta Sürümüne Geçti

Essential Phone kullanıcıları dilerlerse Android Oreo 8.1 Beta sürümünü manuel olarak yükleyebilecekler.

Geçtiğimiz yılın en dikkat çekici amiral gemilerinden biri oldu halde beklenen satış rakamlarına ulaşamayan Essential Phone, Android Oreo 8.1 Beta sürümüne geçişini tamamladı. Telefon piyasaya sürüldüğü sırada logo bulunmayan şık tasarımı, çerçevesiz ekranı, 360 derecelik kamera donanımı, eski google mühendisi ve Android’in kurucu ortaklarından biri olan Andy Rubin tarafından tasarlanması gibi özellikleriyle büyük ilgi odağı olmuştu.

Ancak bu artılarına rağmen Essential Phone beklenen satış rakamlarına ulaşamadı. Durum böyle olduğu halde üreticiler telefona destek vermeye devam edeceklerini duyurmuşlardı ve sözlerinin ardında da durdular. Android Oreo 8.1 Beta sürümüne geçiş işin gerekli olan herşeyi tamamladılar ve yayınlamak için doğru zamanı bekliyorlar.

Ancak telefon sahiplerinin tasarımcıları bekleme gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Telefonun geliştiricilerinin paylaşmış olduğu linke tıklayarak Android Oreo 8.1 beta sürümünü telefonunuza yükledikten sonra denemeye başlayabilirsiniz. Essential Phone geliştiricileri, güncelleme sonrasında eğer adımları düzgün bir şekilde izlerseniz telefondaki bilgilerinizin silinmeyeceğini söylediler.

Bunun yanı sıra güncellemeyi yükleyen kullanıcıların telefon garantisi haklarında bir değişiklik olmayacak. Kısaca açıklamak gerekirse, güncelleme yada farklı nedenlerden kaynaklı herhangi bir sorun yaşamanız halinde telefonunuzu garantiye gönderebileceksiniz. Ancak bu sürümün geliştirme aşamasında olduğunu ve birçok hatayla karşılaşacağınızı hatırlatmakta fayda var. Bence canınızın sıkılmaması ve uğraşmamanız için stabil sürümleri kullanmaya özen göstermelisiniz.