Mad Max filmlerinin yaratıcılarından olan yönetmen George Miller, Furiosa'nın ardından yeni filmlere kapıları sonuna kadar açtı.

1979 yılında vizyona giren Mad Max, yakaladığı başarı ile eserin yaratıcılarından olan ve yönetmenliğini de üstlenen George Miller'a büyük şöhret getirmişti. Miller, 1981'de Mad Max 2: The Road Warrior ve 1985'te de Mad Max Beyond Thunderdome ile filmi üçleme hâline getirmiş ve sonrasında da Babe ve Happy Feet gibi yapımlara imza atmıştı.

Mad Max'in geri dönüşü ile birlikte Miller da bu evrenin hikâyesini anlatmaya kaldığı yerden devam etmişti. Yakın zamanda vizyona girecek olan Furiosa: Bir Mad Max Destanı ile birlikte yeniden kamera karşısına geçen Miller, bu evrende yeni hikâyeler de anlatmak istiyor.

Geçmişi anlatan yeni filmler gelebilir

Daha önce Charlize Theron'un canlandırdığı İmparatoriçe Furiosa karakterinin geçmişini göreceğimiz ve bu defa Furiosa'ya Anna-Taylor Joy'un hayat vereceği yapımın ardından Miller, yeni geçmiş filmleri yapabileceğine işaret etti.

The Interceptor adlı aracın filmde kısa bir an görüneceğini belirten Miller, "Max'a onunla karşılaşmamızdan (Mad Max: Fury Road) önceki yılda ne olduğunu da yazdık. Teknik olarak Mad Max'in ortalıkta dolaştığını görmemiz lazım çünkü ne olduğunu biliyoruz. Yazarlar Mad Max'e o yıl daha önce ne olduğunu biliyorlar, bunun tüm hikâyesine sahibiz, ki bir gün elime bir fırsat geçerse bunu çekmek isterim." ifadelerini kullandı.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı, 24 Mayıs 2024'te vizyona girecek.