Facebook, 10 Günde 70 Milyar Dolar Değer Kaybetti

50 milyon kullanıcının verilerinin çalındığı Cambridge Analytica skandalının ardından Facebook, hem itibar olarak hem de maddi olarak ciddi darbe aldı.

Cambridge Analytica skandalı sebebiyle ABD'nin aldığı soruşturma kararından sonra Facebook, tam 70 milyar dolar değer kaybetti. ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından başlatılan soruşturmada, Facebook'un Amerika ve Avrupa'da kullanıcı verilerini nasıl kullandığı araştırılacak. Yaklaşık %6,5 seviyesinde gerileyen Facebook hisseleri, Temmuz 2017'den bu yana ilk kez 150 doların altına düştü.

Skandalın ortaya çıktığı ilk gün olan 16 Mart'tan bu yana Facebook hisseleri %13 değer kaybetti. Bu düşüşün ardından pazar payında 70 milyar dolarlık bir düşüş yaşandığı belirtildi. Facebook'un karşılaştığı tek sorun bundan ibaret değil. Bazı şirketler bu skandalın ardından Facebook'ta reklam vermeyi durdurdu. Bu şirketlerin başında ise Mozilla yer alıyor. Amerikan otomobil parça şirketi Pep Boys ve Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank da reklam vermeyi durduran şirketler arasında.

Facebook'un başını ciddi şekilde ağrıtan/ağrıtacak olan bu skandalın ardından Mark Zuckerberg gazetelere reklam vererek özür dilemişti. Ancak birçok kullanıcıyı tatmin etmeyen bu açıklama, Facebook'un toparlanmasına yardımcı olabilmiş değil. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadar kullanıcının verilerinin sızdırılmasının ardından, Facebook kullanmaya devam ediyor musunuz?