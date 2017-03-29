Facebook'un mavisi Snapchat'in sarısına karşı! Bu kez sağlam geldin Facebook...

Malumunuz Facebook Snapchat’e kafayı öyle bir taktı ki neredeyse birebir özelliğe sahip olan “Hikayeler” modunu bünyesinde geliştirdiği her yazılımda deniyor. Hatta alıştığımız mavi arayüzünü bile sarıya boyaması mümkün :)

Son olarak WhatsApp'ta denenen hikayeler modunu yazıyla ifade ettiğimiz durumların yerine getirmiş olsa da diğer platormlara göre daha özel bir alan olan mesajlaşma uygulamasındaki bu yenilik, kullanıcılar tarafından çok sevilmemişti. Nitekim eski durum özelliğine geri dönüldü.

Ancak Facebook Snapchat’i ne kadar ciddi bir rakip olarak gördüğünü fazlasıyla belli ediyor. Patent ihlaline girmeden neredeyse birebir olan Snapchat’imsi özellikleri son olarak mobil uygulamaya da getirildi. Aldığı haklı eleştiriler bir yere ulaşmış olacak ki, yeni Facebook Hikayeler'in filtreleri Snapchat’i bile kıskandıracak kadar iyi olmuş.

Bu noktada dürüst olmak gerek; teknoloji dünyasının en büyük özelliklerinden birisi de aynı zamanda en geçerli doğa kuralı: Büyük balık küçük balığı yer!

Fazla uzatmadan Facebook Hikayeler’de kullanabileceğiniz 8 farklı filtreyi listeleyelim:

8) Tembel hayvan

Biraz Snapchat biraz Prisma ve mümkün mertebe üşengeçliğin oluşturduğu mükemmel tablo:

7) Meşhur Minion karakterleri

Artık her köşebaşından fırlamasına alıştığımız tek gözlü ve tek gözlüklü karakterler işe biraz eğlence katıyor;

6) Galaxy’nin Koruyucuları filminin en kurnazı Rocket

Rocket olsa olsa bir filtre olarak hayatımıza girebilir gerçekçi olalım:

5) Bunlar tavşan gözyaşları

Burada biraz göndermemi var? Yorumu size bırakıyoruz:

4) Facebook mavisinde eskiz izleri:

Burada doğru yola biraz yaklaşmışsın Facebook, aferin:

3) Bulmalarcardan gelen "Resimdeki Sanatçı" akımı

Bulmaca yerine kendi yüzümüzü karalıyoruz artık:

2) Power Ranger olmak isteyen?

Filmi de çıktı zaten ama rezaletti. Bari buradan devam edelim:

1) Zuckerberg’in en sevdiği

Sulu boya darbeleri ve renkler... Bizim Mike ressam olacak adammış ama Snapchat engel olmuş. Ne yaparsın? :)

Yeni hikayeler hakkında yorumlarınızı bekliyoruz...