Faraday Future'ın Tanıttığı Geleceğin Otomobili FF 91’e Şimdiden 64 Bin Talip Var!

Elektrikli araç üreticisi Faraday Future’un piyasaya süreceği ilk aracı büyük ilgi gördü.

Elektrikli araç üreticisi Faraday Future, CES 2017’de tanıttığı fütüristik bir tasarıma sahip aracı için 36 saatte tam 64.124 rezervasyon aldığını açıkladı. Tesla Model 3’ün 232.000 adet ön sipariş aldığı düşünüldüğünde, bu rakam baya düşük kalsa da, burada ilk aracını piyasaya süren bir şirketten bahsediyoruz.

Şirket, bu rezervasyonların kaç tanesi için 5.000 dolarlık öncelikli erişim ücreti aldığını ise açıklamadı. Geçtiğimiz sene, Faraday Future’ın maddi sıkıntı yaşadığına dair birtakım söylentiler ortaya atılmıştı. Hatta çeşitli kaynaklar, şirketin CES’ten sonra iyi para toplayamaması durumunda Şubat 2017’de kapanacağını iddia etmişti. Eğer bu rezervasyonların hepsi öncelikli erişim hakkıyla gerçekleşirse şirketin kasasına 320 milyon dolardan fazla bir para girecek. Bununla ilgili olarak Electrek sitesi, ücretsiz rezervasyonların, kaç kişinin gerçekten aracı almakla ilgilendiğini ve kaç kişininse yeni güncellemelerden haberdar olmak için kayıt yaptırdığını ölçmeyi zorlaştırdığını belirtti.

Faraday Future’ın CES’te tanıttığı aracı, “FF 91” adlı dört çeker bir SUV. FF 91, tek seferde 608 kilometre yol gidebiliyor ve 0’dan 100 kilometreye yaklaşık olarak 2,47 saniyede çıkabiliyor. Şirket, 2018’de üretimine başlamayı planladığı aracın fiyatını ise açıklamadı.

FF 91’in CES 2017’deki yaklaşık bir saatlik tanıtımının en önemli anlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Ayrıca aracın tanıtım videosunu da aşağıda bulabilirsiniz.