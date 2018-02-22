Final Fantasy 15’den Half Life Sürprizi

Oyuncular olarak Half Life'a o kadar açız ki seriye dair Valve'den gelmese dahi en ufak bir haber dahi bizi çok fazla heyecanlandırmayı başarıyor.

Half Life: Episode 2 sonrası kayıplara karışan ve oyunun milyonlarca fanını adeta ortada bırakan Valve o günden sonra Half Life'a dair neredeyse hiçbir açıklama, bilgi, paylaşım yapmadı. Steam gibi bir platformu bizlere hediye etmesiyle ne kadar taktir kazansalar da bu yönüyle de bir o kadar sinir bozucu bir süreç içindeler.

Bu bağlamda her ne kadar oyunun kendiyle ilgili Valve'dan açıklama gelmese de, sinekten yağ çıkaran fanlar oyunla ilgili haberler bulmaya çalışır oldu. Yukardaki haberde de görebileceğimiz gibi PUBG gibi online tabanlı oyunlara temel olması için Half Life'ın yeni oyunun geliştirlebileceği gibi haberlerin yanı sıra, bazı oyunların Half Life ile ilgili sürpriz içerikleri de olabiliyor. Final Fantasy XV Windows Edition'ı, Steam üzerinden 1 Mayıs'tan önce satın alacak ya da zaten satın almış olan oyunculara Noctis için Gordon Freeman "cosplay" kostümüne ve Freeman'ın sembol silahı levyeye sahip olacak.

Elbette Half Life fanlarını tatmin edecek bir gelişme değil ama oyunun adının geçmesinin dahi heyecan yarattığı bünyeler için küçük bir sürpriz diyebiliriz. Bakalım önümüzdeki günler, aylar veya yıllar içinde Half Life'a dair resmi ağızlardan 'herhangi bir şey' görebilecek miyiz?