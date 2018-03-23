Öğretmenler: "Fortnite Mobile Bazı Okulları Yok Ediyor"

Ders ve teneffüs zamanlarında sürekli oyun oynayan çocuklar eğitimlerini gerektiği kadar önemsemiyor.

Dünyanın yeni takıntısı olan Fornite uzun bir süredir popülerliğini koruyor ve oyunun iOS sürümünün çıkmasıyla okullardaki tüm çocuklar tarafından oynanmaya başladı. Hepinizin bildiği üzere teknolojinin yaygınlaşması sokakta oynayan çocukları eve tıkarak sosyal yaşamı neredeyse öldürdü. Eskiden çocuklarını eve sokmaya çalışan anneler, artık sokağa nasıl çıkartırım diye düşünüyor.

Okullarda sosyalleşen çocuklar Fortnite Mobile’ın yaygınlaşmasıyla bunu da yapmamaya başladı. Kendilerini telefonun başına gömen çocukların tenefüse çıkmadığını dahi söyleyebiliriz. Bazı okulların telefonla ilgili kuralları olsa da, bunlara uyulduğunu pekte söyleyemeyiz. Tenefüsün yanı sıra ders içerisindede oynanması öğretmenleri çileden çıkarttı ve sosyal medyada konuyla ilgili birçok Tweet atıldı.

Yurt dışındaki okullardan biri önlem amaçlı olarak Fornite Mobile’ı wifi üzerinden banlamış.

Öğrencilerin %90’lık diliminin ders saatinde Fortnite şikayet oynamasından bahseden biri.

Fortnite Mobile’dan önce okula gitmeyi çok sıkıcı bulan bir ögrenci, artık okula gidip Fortnite oynamaktan zevk alıyormuş.

Eğitim adına düşünüldüğünde bu gerçekten de büyük bir darbe ve birçok okulun wifi üzerinden oyunu yasaklayarak önlem almaya çalışıyor. Ayrıca cep telefonunu da yasaklıyorlar, ancak çözüm bu değil. Tek çözüm neyin nerede yapılacağını iyi bilen bir nesil yetiştirmek olsa da, görüldüğü üzere eğitim sistemleri bu konuda başarısızlığa uğramış. Ancak bende ilk okul zamanıma geri dönmüş olsam, muhtemelen oturup telefondan oyun oynardım. Çünkü yanımdaki arkadaşlarımdan oluşan 4 kişilik takımlarla oyun oynamak çok zevkli olurdu.