Galaxy Note 8 Canlı Yayınını Nasıl İzleyebilirim?

Samsung, yeni amiral gemisini şimdi tanıtıyor. Galaxy Note 8 için yapılan konferansı canlı izlemek için çeşitli olanakları açıkladık.

Aylardan beri şu özelliği sızdırıldı, bu özelliği görüntülendi diye belki de yüzlerce haber yaptığımız Galaxy Note 8 birazdan tanıtılıyor. Türkiye saati ile 18:00’da başlayacak canlı yayında tanıtılacak telefon, tüm dünyayla aynı zamanda ülkemizden de takip edilebilecek.

Galaxy Note 8’in dışında yeni donanım veya yazılımların da tanıtılmasını beklediğimiz konferansta ne gibi yeniliklerin olacağını hep beraber göreceğiz.

Samsung, bu sefer işi bir kademe yukarı taşımak isteyenler için de 360 derece yayın imkanı sundu. Elinizde Cardboard ve benzeri sanal gerçeklik gözlükleri varsa, yaynı sanki konferanstaymış gibi takip edebilirsiniz.

Hemen aşağıda yer alan Youtube bağlantısından tüm konferansı canlı yayınla takip edebilirsiniz.

Eğer bu beni kesmedi 360 derece olsun diyorsanız da, buraya tıklayarak Google Cardboard gibi gözlüklerden izleyebileceğiniz 360 derece videoya ulaşabilirsiniz.

Zamanınız yoksa da üzülmeyin, telefon tanıtıldıkça gelen bilgileri sizlerle paylaşacağız.