HTC U11'in Tüm Duvar Kağıtları Yayınlandı!

Galaxy S8'den birçok alanda daha iyi performanslar sunan HTC U 11'in duvar kağıtları yayınlandı.

HTC U11 duyurulduğu günden beri 'piyasada ben de varım' dedi. Son derece iddialı özelliklerle gelen HTC U11, 5.5 inçlik QHD ekranla geliyor. %71,4 ekran - kasa oran Galaxy S8 gibi cihazların arkasında kalmasını sağlarken, metal tasarımı sayesinde son derece sağlam duruyor.

Suya ve toza karşı dayanıklı HTC U11, Galaxy S8’den sonra yavaş yavaş daha fazla telefonda gördüğümüz Snapdragon 835 yonga setini kullanırken, 6GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. 12 MP’lik kamerası ile DxOMark’a göre en iyi telefon kamerası seçilen cihazın, 700 doların üzerinde bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Yakında yapılan testlerle telefonun ne kadar başarılı olduğunu anlayabileceğiz, ancak bunun için biraz daha zaman var. Bugün HTC U11 için hazırlanan duvar kağıtlarına bakacağız.

Genel olarak baloncuklar ve duman üzerine kurulan duvar kağıtları, soyut çalışmalar etrafında şekillenmiş. Duvar kağıtlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Pastel renklerin ön plana çıktığı duvar kağıtları hakkında düşünceleriniz nelerdir?