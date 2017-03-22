Geçtiğimiz Yılın En Popüler Telefonu Hangisiydi?

2016 yılı mobil cihaz sektörü açısından oldukça hareketli geçti. Peki yılı, hangi telefon zirvede kapattı?

Geride bıraktığımız yıla dönüp baktığımzda, mobil cihaz sektöründe şüphesiz yıla damgasını vuran en önemli olay, Samsung'un büyük beklentiler ile piyasaya sürdüğü Note 7'nin bataryalardan kaynaklı ortaya çıkardığı ciddi problemdi.

Tabi bu durum en fazla, Samsung'un sektördeki bir numaralı rakibi Apple'a yaradı ve Eylül ayında tanıtılan iPhone 7 ile 7 Plus, adeta sektörü silip süpürdü. Fakat 2016 yılının geneline baktığımızda zirvenin sahibi iPhone 7 değil.

IHS Markit tarafından yapılan piyasa araştırması sonucunda sunulan rapora göre, geride bıraktığımız yılın market şampiyonu Apple. Fakat en fazla satan, haliyle de en popüler cihaz konumunda olan iPhone 7 değil, iPhone 6s ve 6s Plus. Rapora göre sadece yılın son çeyreği baz alındığında zirvede iPhone 7, ikinci sırada ise iPhone 7 Plus var. Fakat yıl genelinde baktığımızda iPhone 6s, gerilerden gelip zirveyi kapmayı başarıyor.

Yukarıda da göreceğiniz şekilde listeye Apple ve Samsung ürünleri damgasını vurmuş diyebiliriz. Fakat yılın tamamını baz aldığımızda iPhone 6s'in ezici üstünlüğü net şekilde görülmekte. Eylül ayında tanıtılmasına rağmen iPhone 7'nin de zirveyi zorlamış olması dikkat çekiyor.

Bakalım başta Galaxy S8 ve iPhone 8 olmak üzere bu seneki yarışın galibi kim olacak? Hatta bunu direkt size soralım;