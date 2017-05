Game of Thrones'un yakında bitecek olması, HBO cephesini hareketlendirmiş durumda. Kanal, tam 5 spin-off projesi üzerinde duruyor.

Game of Thrones, ilk çıktığı yıldan bu yana milyonlarca takipçiye ve fana ulaşmış bir dizi. George RR Martin’in kaleminden ekrana dökülen Game of Thrones’un bu kadar büyük bir kitlesinin oluşması, birçok soruyu da beraberinde getiriyor. HBO’nun yayınladığı dizinin önümüzdeki sene bitecek olması birçok hayranını üzmüş olsa da böyle bir marka isminin(artık marka oldu) kolay kolay bırakılacağını da sanmıyorum. Nitekim George RR Martin’in yaptığı açıklamalar, Game of Thrones evreninin kolay kolay bitmeyeceğini açıklıyor.

Kitapların yazarı George RR Martin, geçen gün yaptığı açıklamada HBO’da şu anda gelişmekte olan 5 ayrı potansiyel spin-off projesinin olduğunu açıkladı. Bu projelerin içerisinden karar kılınanlarla yola devam edilecek. İlk dört proje daha önce duyurulduğu gibi, Max Borenstein, Jane Goldman, Brian Helgeland ve Carly Wray tarafından metne dökülüyor. 5. isim ise sır olarak tutuluyor. Bu yazarların hepsine yardım edeceğini duyuran George RR Martin, birçok kişiye göre 5. yazar olabilir. Zaten sürpriz diye sakladıklarına göre, bu ismin ya Martin ya da James Cameron gibi bir yönetmen olması lazım.

Bu projelerin her birine pilot bölümü çekilecek ve pilot bölümlerinin beğenilmesine göre serinin devam etmesine veya iptal edilmesine karar verilecek.

Game of Thrones evreninde geçen sağlam spin-off projeleri görmek gerçekten çok hoş olurdu. Martin’in söylediği gibi Game of Thrones’un geçtiği evren, devasa bir dünya ve milyonlarca hikayeye ev sahipliği yapıyor.

RR Martin’in başka kitap serisi Dunk & Egg serisinin gelip gelmeyeceği ile ilgili de açıklama yapan Martin, bu serinin yeni kitaplarını yazmak istediğini ve kendisinin ne kadar yavaş yazan birisi olduğunu hatırlattı. Televizyonun çok hızlı tükettiğini, bu yüzden Dunk & Egg serisini bitirmeden projeye başlamak istemediğini belirten Martin, gelecekte kesinlikle bir Dunk&Egg projesinin geleceğini, ancak bunun için önümüzde hala zaman olduğunu belirtti.

RR Martin’den gelen yeni açıklamalar bu şekilde. Önümüzde doya doya diyemesek de izleme şansımız olan birkaç bölüm bulunuyor. Bu sene her sene çıktığı tarihten daha geç çıkacak Game of Thrones, 16 Temmuz’da 7. sezon ilk bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak.