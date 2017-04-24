Tam 6.020 mAh'lik bataryası ile lider amirallere misilleme yapan M6S, Gionee firması tarafından üretildi ve diğer donanım özellikleri ile gayet dikkat çekici gözüküyor.

Gionee, alternatif akıllı telefon üreticileri arasında dönemsel olarak ön plana çıkmayı başaran firmalardan. Şirket, yeni amiral gemisi M6S Plus adlı telefonunu duyurdu. En büyük özelliklerinden biri ise kesinlikle göze batmakla kalmayıp en iyi üreticilere bile meydan okuyan tam 6.020 mAh kapasitesindeki bataryası.

Cihaz, Full HD çözünürlüklü 6 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olduğundan phablet kategorisine giriyor. Qualcomm'un Snapdragon 653 yonga setiyle 6 GB RAM gerçekten de üst düzey kullanıma uygun donanım birlikteliği sağlıyor. Cihazın 64 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunuyor. Hafıza kartı olarak 128 GB’a kadar microSD desteği kullanabiliyorsunuz.

Cihaz, arka tarafında f / 1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP çözünürlüğünde kameraya, ön tarafında ise 8 MP sensörüyle özçekim kamerasına sahip. Android 6.0 Marshmallow ile Gionee'nin özel kullanıcı arayüzü (Amigo 3.5) uyumu, rakiplerine göre bir adım geriden gelen bir seçenek olsa da firmanın güncelleme alması kuvvetle muhtemel. Ayrıca kameranın arkasında bulunan bir parmak izi tarayıcısı güvenlik için güzel bir seçenek olarak eklenmiş.

Gionee M6S Plus resmi olarak 2 Mayıs'tan itibaren satışa sunulacak. 256 GB'lık versiyonu 625 dolar ve 64 GB’lık modeli ise 510 dolar olarak ücretlendirilecek. Günümüz kur değeri ve vergi uygulamalarınına göre fiyatın 2250 ila 1850 TL arasında değişeceğini söylemek mümkün. Ancak bu fiyatın diğer alternatif üreticilere nazaran biraz yüksek kaldığını belirtmek gerekiyor. Xiaomi’nin Mi 6’sı 6GB RAM ile gelmesine rağmen daha düşük fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak natarya söz konusu olunca Gionee’nin takdire şayan bir iş çıkardığı gerçek.