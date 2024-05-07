Yeni iPad Pro'lara Sınıf Atlatan Apple M4 İşlemci Tanıtıldı

Apple'ın 7 Mayıs'taki etkinliğinde tanıtılan ürünlerden biri de yeni M4 işlemci oldu.

Birkaç yıl önce kendi işlemcisini üretmeye başlayacağını söyleyen Apple, bu alanda hızlı bir ilerlemeye imza attı. İkinci nesil 3nm mimari ile inşa edilen yeni M4 çipler de bu atılımın âdeta gövde gösterisi oldu.

iPad Pro'larda bir işlemci neslini tamamen pas geçen Apple, 2024 iPad Pro'yu M4 işlemciye sahip ilk cihaz olarak tanıttı. Yakın zamanda MacBook modellerinde de görmemiz beklenen çipin özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

İşte M4 çipinin özellikleri

İşlemci:

3x Performans çekirdeği (256GB ve 512GB modellerde), 4x Performans çekirdeği (1TB/2TB modellerde)

6x Verimlilik çekirdeği

GPU:

10 çekirdek

Yeni nesil mimari

AV1 kod çözümleme

Nöral motor

16 çekirdek

Saniyede 38 teraflop işlem

Konuyla ilgili konuşan Apple Donanım Teknolojileri Başkan Yardımcısı Johny Srouji, yeni işlemcinin "sınıfındaki en iyi silikonu (çipleri) üretmenin nasıl çığır açmayı mümkün hâle getirdiğine bir örnek" olduğunu söyledi. Yeni iPad Pro'nun performans, verimlilik ve tasarım kalitesini de bu işlemciyle ilişkilendirdi.

M4 çiplerin performansının M2 serisine kıyasla %50 daha güçlü olduğu belirtilirken çiplerde Dynamic Caching özelliğinin de bulunacağı ifade edildi. Bu özellik sayesinde bellek, donanım üzerinde gerçek zamanlı olarak yer değiştiriyor. Bu da GPU verimliliğini ciddi şekilde arttırıyor. Görüntü render süresinde ise yeni işlemci, M2'lerden tam 4 kat daha güçlü.

En hızlı nöral motor

M4'ün nöral motorunun da saniyede 38 trilyon işlem yapabildiği belirtilirken, bugüne kadar Apple tarafından geliştirilmiş en güçlü nöral motor olduğunun da altı çizildi. Böylece görüntülerde nesneleri tanıma gibi teknolojilerin kolaylıkla kullanılabilmesi amaçlanıyor.