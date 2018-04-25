Dünyanın en yaygın kullanılan e-posta servisi Gmail, yeni bir tasarıma ve oldukça pratik özelliklere sahip olacak. Google’ın uzun süreden beri üzerinde çalıştığı yeni Gmail artık sır olmaktan çıktı, firma her şeyi açıkladı.

Modern dünyanın en çok tercih edilen iletişim araçlarından birisi de mail göndermek. İşlerimiz, derslerimiz, haberlerimiz derken hemen hemen her gün bu servislere ihtiyaç duyuyoruz. Ancak uzun yıllardır popüler bir servis olan Gmail, artık göze sıradan gelen arayüzüyle ve bazen de insanın sabrını taşıran karmaşasıyla bizi karşılıyordu.

Son haftalarda Google’ın Gmail için yeni bir tasarım üzerinde çalıştığı ve bunu öncelikle G Suite için yayınlayacağını biliyoruz. Daha önce bu bilgileri de size aktarmıştık. Ancak her şey birer sızıntı ya da duyum olmaktan öteye geçti ve Google, yeni Gmail’in pandora kutusunu açtı.

Gmail, artık fotoğrafları postayı açmadan görebileceğimiz, gönderileri sonra okumak için hatırlatma şeklinde erteleyebileceğimiz özellikler sunacak:

Aynı zamanda Google Takvim ve not uygulaması Keep gibi popüler Google hizmetleri de Gmail ana sayfasının solunda, araç çubuğu üzerinde görünecekler. Böylece kolayca notlar alabilecek ve planlama yapabileceğiz.

Aynı zamanda, postaların gözden kaçmasını engelleyen minik hatırlatmalar da yer alacak:

E-postalara daha hızlı cevap vermek adına Akıllı Yanıtlama özelliği geliyor:

Mobil cihazlarda sizin belirlediğiniz önemli e-postalar için bildirimler sıklaştırılacak:

Potansiyel olarak kötü niyetli kaynaklardan gelme ihtimali olan postalarda uyarı metni yer alacak:

Ayrıca yeni gizli mod sayesinde postaların içeriklerinin indirilmesi, kopyalanması ya da yazdırılması engellenecek. Böylece hassas bilgilerin korunması sağlanacak.

Gmail, geçici e-posta ayarı sayesinde gönderdiğiniz postanın bir süre sonra alıcıdan silinmesini sağlayacak:

Bir nevi gönderdiğiniz postalara son kullanma tarihi gelmiş olacak ve böylece bilgi güvenliği daha da arttırılmış olacak.

Google, yeni Gmail tasarımını ve özelliklerini bazı bölgelerde denemeye soktu. Ancak ne yazık ki Türkiye bu bölgeler arasında değil ve güncelleme gelene dek biraz beklememiz gerekiyor. Gene de Gmail ana sayfasında, profil fotoğrafınızın yer aldığı sol üst köşedeki dişli çarkına (Ayarlar’a) tıklayıp “Yeni Gmail’i dene” seçeneğini kontrol edebilirsiniz.