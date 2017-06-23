Google, Gmail'e gelen e-postalarınızı okuyarak size özel reklam gösteriyordu. Yapılacak değişiklikle, bu yılın sonuna doğru Google artık maillerinizi incelemeyecek.

Gmail, 2004'te piyasaya sunulduğundaki asıl amacı ücretsiz ve kaliteli bir e-posta servisi olmaktı. Amacını koruyan Gmail, kendini geliştirmeye de devam etti. İlerleyen süreçte Gmail, kullanıcıların e-postalarını tarayarak onlara uygun reklamları göstermeye başladı. Ancak bu yılın sonunda yapılacak bir değişiklik ile Google, gizliliğe daha fazla önem verecek ve bu uygulamayı kaldıracak.

Bu hareket ile, Gmail'i açtığınızda ekranın sağ tarafında bulunacak reklamlardan kurtulacakmışız gibi görünüyor. Yine de nasıl bir reklam politikası izleyeceği bilinmiyor.

Şirket, bloğunda, Gmail'in çeşitli güvenlik ve gizlilik merkezli özelliklerini sürekli olarak dile getiriyor. Bu durumda da aynı reklam politikası izlenmeye devam edebilir fakat asıl amaç kesinlikle gizlilik.

Google'ın reklamlarını kişilere özel hale getirme çabası hala devam ediyor. Ancak bunu artık Gmail'e gelecek e-postaları taramadan yapacak. Genel olarak, bu değişiklik, diğer Google ürünlerinin kullanıcılara reklam gösterme şekli ile uyumlu. Google ayrıca kullanıcıları, reklam kişiselleştirme işlemini, tüm ürünleri arasında tamamen devre dışı bırakma seçeneğine sahip olduklarını hatırlatıyor.

Gmail'in e-postaları tarıyor olması yıllardır sorunlara yol açtı ve Google, sayısız dava ile karşı karşıya geldi. 2016 yılının sonlarından bu yana, Google'ın reklam tarama sisteminin işlevlerini değiştirmesini sağlayacak gönüllü bir çözüm yolları arayışı içine girildi. Aslında Google'ın yaptığı şey, sadece gelen e-postaları taramak oluyordu. Yani gönderilen e-postaları değil.

Yine de bir hakim, Mart ayında bu e-posta taramasını kesinlikle reddetti ve Google mecburi bir değişikliğe maruz kaldı. Google'ın Gmail'in reklam siteminde yapacağı değişiklikler bu yılın sonunda gerçekleşecek.