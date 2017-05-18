Google Asistan iPhone İçin Kullanıma Sunuldu!

Google I/O 2017 kapsamında renkli yapay zeka Google Asistan, iPhone'lara geldi. Yakın zamanda çeşitli diller için de güncellemeler yolda.

Yapay zekaya sahip dijital asistanlar dünyasında bir çok teknoloji firması yatırımlarını arttırmaya başladı. Bu alanda kendine has diyebileceğimiz Apple’in Siri’si başı çekse de, Google arkadan sinsi sinsi Asistan uygulamasını geliştirmeye devam etti.

Ne zamandır bu iki büyük şirketin bu alanda da birbirlerine tutunmasını bekliyorduk. Google I/O 2017 etkinliği kapsamında gelen haberlerden birisi de bu beklentimizi artık sonlandırdı. iPhone’lar için AppStore’a gelen Google Asistan, artık Siri’nin en güçlü ve resmi rakibi oldu. Siri’yi kökten Google Asistanla değiştirmek mümkün olmasa da, zamanla kimin daha iyi olduğu net bir şekilde ortaya çıkacak.

Google Asistan, Siri'nin şu an kullanılan sürümüne karşı gayet geçerli özellikler sunuyor. Daha karmaşık sorular sorabiliyorsunuz ve üçüncü parti yazılımlar ile uyumu son derece kullanışlı, yani diğer uygulamalara geçişiniz Google Asistan ile daha kolay.

İçinizden “Şu asistanı atık Türkiye içinde yayımla be Google!” dediğinizi duyar gibiyim. Şu anda dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Google Asistan, aslında Android’in yaygınlığını göz önüne alırsak oldukça sınırlı bölgelerde kullanılıyor.

Yalnızca İngilizce kullanılabilmesi bir süre daha Siri’nin tahttan inişini zorlaştıracaktır. Google’ın söylediğine göre Fransızca, Almanca, Brezilya Portekizcesi, Japonca, İtalyanca, İspanyolca ve Korece yakında gelecek. Türkçe için henüz bir tarih verilmiyor ancak, Google’ın artık çok bekletmeyeceğini söylemek mümkün.

iPhone için Google Asistanı aşağıdan indirebilirsiniz: