Dünyanın en gelişmiş haritalama servisi Google Earth yıllardır hayatımızda. Milyonlarca insana hizmet veren servis zaman zaman insanı şüphelendiren sansürler uyguluyor.

İnsanoğlu olarak merak ettiğimiz her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmek hakkımızdır. Bu yüzden merak etmek iyidir, cevap almamız engellendiğinde o şeyi daha da çok merak ederiz.

Google Earth yıllardır dünyayı ayaklarımızın altına seriyor. Seriyor sermesine fakat bazen çok şüpheli davranışlarda bulunduğu da oluyor. Yıllar içerisinde gelişen görüntüleme servisleri, araba plakalarına kadar görmemizi sağlarken bazı yerler şüphe uyandıran şekilde bulanık kalıveriyor.

Lokasyonlara Google Earth üzerinden gitmek için başlıklara tıklamayı unutmayın.

Google Haritalar ve Google Earth ilk kez piyasaya çıktıklarında bu alan bulanıklaştırıldı. Google 2006’da tepkiler üzerine bu alandaki mozaiğin kaldırıldığını açıkladı. ABC News’e göre alan -olması gerektiği gibi- keskin nişancılar ve güvenlik görevlileri tarafından sürekli izleniyor. Bu önlemlere yüksek teknolojili sensörler de eşlik ediyor. Ancak dönem dönem hala bulanıklaştırılan bölgenin Google aracılığıyla neden gizlendiği bilinmiyor.

Beyaz Saray’ın gizemleri saymakla bitmiyor, ancak bir gözlemevinin neden başkanlık binasının yanında olduğunu kimse tatmin edici bir şekilde açıklayamıyor. Bu alan 18 Ocak 2009’a kadar Google Earth üzerinde bulanık olarak tutuldu. Altında bir sığınağın da bulunduğu bilinen yapı, 1893 yılında inşa edilmiş.

HAARP. Yüksek Frekanslı Aktif Aurora’sal Araştırma Programı. Artık o kadar çok kişi tarafından biliniyor ki, bir bıkkınlık getirmiş durumda. HAARP, daha iyi radyo sinyallerini geliştirme umuduyla Alaska’da başlatılan bir program. Komplo teorileri ise bitmek tükenmek bilmiyor. Bir zamanlar Google Earth üzerinde bulanık tutulan alanda gizlenilen şeylerin ne oldukları hala merak konusu.

4. Faroe Adaları, Atlas Okyanusu:

Norveç ve İzlanda'nın ortasında bulunan Faroe Adaları Danimarka'ya bağlıdır. Bir zamanlar Google Earth'te bulanıklardı. Bugün, iki küçük ada olan Fugloy ve Svínoy hariç, diğer adalar hala net. Peki donumuza kadar çeken uydu kameraları neden bu adalar üzerinde işlevsel değil?

Google’a göre uzak bölgelerdeki yerleri görüntülemek zor oluyor. Yersen.

5. Elmira Islah Tesisi, New York:

Elmira, New York'ta şiddet dolu geçmişi olan bir hapishanedir. 2003 yılında iki tutuklu Timothy Morgan ve Timothy Vail, koğuşlarının tavanını saçlarını toplayarak yaptıkları araçlarla delmeyi ve kaçmayı başardılar. Google, burayı uzun süre kaçmak isteyen mahkumların dışarıdaki yakınlarına rehber olacağı düşüncesiyle bulanık tuttu. Ayrıca 1975 yılında gerçekleşen bir kaçış hikayesi “Breakout” filmine konu oldu.

BARC ya da Bhabha Atom Araştırma Merkezi, Hindistan'ın nükleer enerji araştırma programının merkezidir. Mumbai'deki yerin Google Earth'te açık olması Hint yetkililerinin başını çok ağrıttı. Çünkü iddialara göre orada ülkenin uranyum zenginleştirme tesisi inşa etmiş olabileceği söyleniyordu.

Bazı özel uçuşlar için kullanılan bu havaalanı, Google’da açık ama Microsoft’un Bing haritalarında bulanık. Hala neden gizlenmeye çalışıldığı bilinmiyor. Ancak Alman ordusunu ilgilendiren bir olay olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

Birçok nükleer santral Google Earth ve Bing'de açıkça görülebiliyor olsa da, Fransa'daki Marcoule Nükleer Sitesi çoğu harita servisinde hala kapalıdır. Marcoule, trityum üreten iki nükleer reaktörün bulunduğu bir bölge. (Trityum, nükleer füzyon reaksiyonlarında yakıt olarak kullanılır.)