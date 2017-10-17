Google Haritalar'da 16 Farklı Gezegen ve Uydusu Keşfe Hazır

Google’ın uydu görüntülerini kullanan dijital haritalama sisteminin eşi benzeri yok. Dünya üzerindeki ulaşım bilgilerinin rahatlıkla erişildiği ve her yeri gönlümüzce gezebildiğimiz Haritalar, artık 16 farklı Güneş Sistemi üyesini de destekliyor.

Güneş Sistemimizin gezegenlerini ve uygularını keşfetmek istiyorsanız, Google imdadınıza yetişiyor. Artık Dünya’dan uzaklaşabilir ve bizden fersah fersah uzakta olan komşu gezegenlerimize ve uydularına dijital seyahatler düzenleyebilirsiniz.

Sisteme yeni eklenen cisimler arasında yakın zamanda yabancı yaşamı keşfetme ihtimalimiz olan Satürn’ün uyduları Enceladus, Titan ve Mimas bulunuyor. Uzay aracı Cassini’nin çektiği son görüntülerde oluşturulan eşsiz haritalar, esrarengiz gök cisimlerini her insanın keşfine açıyor. 22 yıllık görev süreci boyunca Satürn’ü ve çevresini gözlemleyen Cassini yarım milyona yakın görüntü göndermişti.

Geçtiğimiz Haziran ayında Street View desteği ile Haritalara eklenen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), en az Mısır’daki piramitler kadar net ve rahat gezilebiliyor. Yakın zamanda Kızıl Gezegen Mars ve uydumuz Ay’ın da Haritalar’a dahil edildiği görülüyor. Bu iki cisim ise en az ISS kadar net görüntülenebiliyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) kurumlarının sağladığı görüntüler, hem astronot hem de sanatçı olan Björn Jónsson tarafından son hale getirildiler. Ancak bu işin arkasında uzun yıllar süren ve binlerce bilim insanının dahil olduğu çalışmalar yatıyor.

Google Haritalar’a hemen ulaşmak için şuraya tıklayıp keşfe başlayabilirsiniz.