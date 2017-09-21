Motorola’nın Android One ile gelen yeni cihazı, kullanıcıları operatör mağduriyetinden kurtaracak. Google, 3 yıl önce duyurduğu Project Fi projesi sayesinde kullanıcılar en iyi hizmet veren operatörlere otomatik olarak geçiş yapıyorlar.

Google’ın kablosuz operatör projesi Project Fi, iletişim çağının en kullanıcı dostu olan projelerinden. Kullanıcıların bulundukları bölgelere göre, cep telefonu operatörleri arasında sinyal gücü ve hızına bağlı olarak geçiş yapmalarını sağlayan, farklı bir operatörden bağlanılsa da kullanıcıya hissettirmeyen bir projeden bahsediyoruz. Yani baştan aşağı kullanıcı dostu. Kullanıcılar ise faturalarını sadece Google’a ödüyorlar.

Bir cihazda Project Fi’nin avantajlarından faydalanmak için cihazın uyumlu olması gerekiyor. Yani cihazın şebeke bağlantısını sağlayan iç donanımları bu şekilde çalışmak için yapılacak. Motorola’nın yeni Moto X4 modeli de hem Android One ile torpilli güncellemeleri alıyor, hem de Project Fi sayesinde kullanıcılarını operatör mağduru etmiyor.

Android One sayesinde en erken güncellemeleri ve Oreo’dan sonraki Android sürümünü de alacağı kesinleşen cihaz, orta seviye teknik özelliklere sahip. Bunun yanı sıra çift kamerasıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Project Fi Motorola Moto X4 Teknik Özellikleri:

5.2 inç 1080p ekran

Qualcomm Snapdragon 630 işlemci

3.000 mAh batarya

12 MP ve 8 MP çift arka kamera

16 MP ön kamera (Düşük ışık modu)

IP68 su ve toz direnci sertifikası

Android One (Android 9.0 güncellemesi garantilendi)

Project Fi desteği

Google’ın gelecekte Project Fi sınırlarını genişletmesi bekleniyor, ancak ülkemizdeki operatörler böyle bir gelişmeye sıcak bakarlar mı, erkenden bir şey söylemek zor. Zira Google daha önce Pixel ve Pixel XL cihazlarını Project Fi uyumlu üretmişti ve bu cihazlar ülkemizde resmi olarak raflara çıkamadı.

Project Fi destekli ve Android One torpilli Motorola Moto X4’ün fiyatı ise 399 dolar olacak.