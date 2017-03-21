  • Google.org Eğitime Destek Adına 50 Milyon Dolar Bağışlayacak

Google.org Eğitime Destek Adına 50 Milyon Dolar Bağışlayacak
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Google.org Eğitime Destek Adına 50 Milyon Dolar Bağışlayacak
Google'ın sosyal sorumluluk amacı güden projesi Google.org, eğitime destek olmak adına 50 milyon doları daha gözden çıkarıyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden Google'ın sosyal sorumluluk çalışmalarını yürüttüğü Google.org, bugüne kadar dünya genelindeki 130 milyon öğrencinin eşit şartlarda eğitim alabilmesi adına 110 milyon dolarlık bir bütçeyi bağışlamıştı. Sosyal sorumluluk alanında desteğini esirgemeyen Google, teknoloji üzerine eğitim koşullarının iyileştirilebilmesi için 50 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.
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Haberin girişinde de belirttiğimiz üzere Google.org projesi bugüne kadar 110 milyon dolarlık bağışla öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve eşit olabilmesi için çabalamıştı ancak 50 milyon dolarlık bu bağış, organizasyonun bugüne kadar yaptığı en kapsamlı destek olarak görülüyor.

Google.org'un global olarak duyurduğu bu bağış birçok ülkede yürtülecek projelerde kullanılabilecek. Geçtiğimiz aylarda da Google.org, ülkemizde Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile yaptığı iş birliği ile gündeme gelmişti.

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Etiketler: google.org, google
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