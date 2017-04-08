GoPro'yu Çalıp Bir Nevi Kendi Belgeselini Çeken Aslan

Kendi belgeselini kendi çeken delikanlı aslan.

Vahşi doğa belgeselleri her zaman büyüleyici olmuş ve bizi, birbirinden ilginç canlıların gündelik yaşantıları içine çekmeyi başarmıştır. Tabii bu belgeselleri çekerken, belgeselcilerin de ortaya koyduğu efor, çaba, göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. İşte Christof Schoeman isimli vahşi doğa fotoğrafçısı da bu isimlerden biri.

Güney Afrika'da vahşi yaşamı gözlemleyen Schoeman, hayvanların çeşitli açılardan pek çok anını yakalayabilmek için bazı bölgelere kameralar yerleştirmekte. Bu sebeple bir kamera da aslanların sıkça kullandığı bir patikaya yerleştiren Schoeman'ın bu kamerası, meraklı bir aslan tarafından çalınmış. Kamerayı ele geçirip ağzında bir süre taşıyan aslan, yakaladığı görüntüler ile de bir bağlamda kendi belgeselini çekmiş.