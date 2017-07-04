GoT’un Efsane Sahnesini Ti'ye Alan Hodor’lu KFC Reklamı

Sevilen dizi Game of Thrones’in unutulmaz yüzü Hodor (Kristian Nairn) ile çekilen bir reklam, karakterin son sahnesindeki replik dahil her şeyi ti'ye alıyor.

KFC, dünya çapındaki tavuk zincirlerinin en başında gelen markalarındandır ve yaptığı reklamlar her zaman konuşulur.

Dizideki efsane karakterin dramatik sonunu ve etkileyici kurgusunu hatırlarsınız. Adından çıkan mükemmel anlam ve replikle son anlarına tanık olduğumuz Hodor, herhalde dizide ölür ölmez böyle bir reklamda oynasa çoğu izleyicinin gururu kırılırdı.

Reklamda bir KFC çalışanı olarak gördüğümüz Hodor, öğle servisi başladığında restorana gelen müşterilerden sipariş almaya başlıyor. Bütün müşteriler ironik bir şekilde aynı ürünü istiyorlar ve zamanla tekrarlandıkça dönüşen ürün adı KFC’nin yeni bir menüsü oluyor. Aslında anlatınca gülünmeyen espri tadında oldu biraz. En iyisi bu eğlenceli parodiyle sizleri başbaşa bırakalım:

Reklam Facebook üzerinde an itibarı ile 3.8 milyon görüntülenmeye ve 54 bin beğeniye ulaştı.