Güneş Tutulması Nerede ve Ne Zaman Gerçekleşecek?

Amerika'da gözlemlenebilecek olan Güneş tutulması, Türkiye saati ile 21.44'te gerçekleşecek.

Güneş Sisteminin Final Zamanı! 21 Ağustos Pazartesi günü Ay, Güneş’in önünü kapatacak. Amerika’da bir çok insan güneş tutulmasının net olarak görüleceği ülkenin en dar şeridine doğru seyahat ediyorlar. Bununla birlikte evlerinde kalacak olanlar Amerika’lılar da gök yüzünde özel şeylerin olduğuna şahit olacaklar.

Tutulma uzun sürmeyecek, bu nedenle Amerika’da olup da tutulmayı izlemek isteyenlerin, tutulmanın zirve noktasında olacağı zamanı yakalamaya hazır olmaları gerekiyor. Vox, dışarıdayken tutulmayı tam olarak ne zaman izleyebileceğinizi gösteren kullanışlı bir araç hazırlamış. Fakat tabii uygun bir cihazla Güneş’e uygun bir cihazla bakılması gerekiyor.

10004 posta kodlu bölgede, kısmi güneş tutulması gözlenecek.

Tutulma, 21:44:59’da (Türkiye Saatiyle), Ay, Güneş’in %71.6’sını kapattığında en zirve noktasında olacak.