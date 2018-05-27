Harvard Üniversitesi Profesörünün Ortaya Attığı 8 Zeka Türü

Günümüzde artık sözel ve sayısal zeka olmak üzere sadece iki farklı tipte zekanın bulunduğu düşüncesi demode olmuş durumda. Bunun yerine çoklu zeka kuramları daha önemli hale geliyor.

Harvard Üniversitesi profesörlerinden, gelişim psikologu Howard Gardner, ortaya koyduğu 8 farklı zeka türünden meydana gelen çoklu zeka kuramıyla tanınmış bir isim. Gardner'a göre her birimiz ya sözel, ya sayısal zekaya sahip olmak zorunda değiliz; bunlar yerine daha farklı bir alanda kendimizi geliştirmiş olabiliriz. İşte o farklı zeka türlerinden bazıları:

1. Sözel zeka

Hepimizin çok iyi bildiği iki zeka türünden biri olan sözel zeka, en basit haliyle, kelimelerle aramızın iyi olmasını ifade ediyor. Okuma-yazma, bir şeyleri ezberleme ve dil öğrenme gibi konularda ekstra yetenekli olmak, bu zeka türünün en belirgin yönleri.

2. Sayısal zeka

En popüler diğer zeka türü ise sayısal zeka. Bu zeka türü, sayılarla ve doğal olarak matematik ile mantıksal düşünme konularında iyi olan kişilerde bulunuyor.

3. Görsel zeka

Üç boyutlu düşünme yeteneği ve görsel hafıza gibi konularda iyi olmayı kapsayan bu zeka türü, genelde tasarımcılarda ve ressamlarda bulunuyor.

4. Kinestetik zeka

Bu zeka türü de fiziksel hareketlerinizi çok iyi kontrol edebilmenizi ve böylece bu açıdan diğer insanlardan daha efektif olabilmenizi kapsıyor. Ünlü sporcuların kinestetik zekalarının son derece gelişmiş olduğunu düşünebiliriz, bir nevi yetenek denen kavramın, bu zeka türünün bir ürünü olduğu söyleniyor. Örneğin hem sizin, hem de Lebron James'in basketbol sahasının aynı bölgesinden 2000 atış yaptığınızı düşünün; 2000 atış sonunda James, muhtemelen sizden daha yüksek bir yüzdeyle basket atmaya başlayacaktır; çünkü ellerinin pozisyonunu, şut açısını ve topu elinden çıkarma anıyla çıkarış yüksekliğini daha iyi ayarlayabilecektir.

5. Müzikal zeka

Adından da anlaşılabileceği üzere müzikal zeka, müzik alanında daha başarılı insanlarda bulunan bir zeka türü. Bu tür zekaya sahip insanlar, notaları daha iyi anlıyor, müziğin doğasını daha geniş bir seviyede algılıyor, enstrümanları öğrenmeye daha yatkın oluyor.

6. Sosyal zeka

Bu zeka türüne sahip insanlar, diğer insanların duygu ve düşüncelerini anlama konusunda daha başarılı oluyorlar. Hal böyle olunca da insanlarla olan ilişkileri daha iyi oluyor; gerektiğinde insanları yönetebiliyor ve bir araya getirebiliyorlar. Lider ruhlu insanlar, bu zeka türünde gelişmiş olan insanlardan ortaya çıkıyor.

7. İçsel zeka

Bu zeka türü ise kendini son derece iyi tanıyan insanlarda bulunuyor. Her yönüyle tutarlı olan, eksilerini ve artılarını iyi bilen, kendini çok iyi kontrol edebilen, kendine doğru hedefler koyabilen ve istekleri konusunda net olan insanlar, bu zeka grubunda gelişmiş oluyorlar.

8. Doğasal zeka

Doğasal zekaya sahip olan insanlar, doğayı anlama konusunda diğer insanlardan birkaç adım önde oluyorlar. Canlıları birbirinden ayırt edebilen, sınıflandırabilen, farklı canlılar arasındaki bağlantıları kolayca kurabilen, kısacası doğaya ait her şeyi kavramada son derece iyi olan insanlar, bu grupta yer alıyor.