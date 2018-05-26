Hawaii'de Yaşanan Yanardağ Patlamasının Uydu Görüntüleri

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve etkileri hala devam eden volkan faciasının uydu görüntüleri yayınlandı. Gelen görüntüler, olayın vahametini ortaya koydu.

Hawaii son birkaç haftadır, yaşanan yanardağ patlamasının etkisinde. Lavlar hala sokaklarda dolaşıyor ve daha büyük bir patlama yaşanmasına karşı boşaltılan bölgede kırmızı alarma geçilmiş durumda. Uzmanlar lav sızıntısının ne kadar daha devam edeceğine dair net bir bilgi veremiyor ancak neredeyse 20 gündür devam eden olayın etkileri her geçen gün artıyor.

NASA'nın Landsat-8 uydusundan gelen son görseller ise patlamanın etkisinin ne boyutta olduğuna dair bir fikir veriyor. Görsellerde mor renkte parlak bir ışık olarak görülen bölge, aslında lavların okyanusa akan yolunu gösteriyor. Gözle göremediğimiz kısa dalga boylu kızılötesi ışınları gösteren fotoğraflar, çekim gece gerçekleştiği için gerçekte olduğundan farklı renkte görünüyor.

Lavlar 1170 derece sıcaklıkla yanmaya devam ediyor ve bu nedenle bölgede pek çok küçük çaplı yangın da meydana geldi. Amerika Jeolojik Araştırma ekibinde görevli volkan bilimci Wendy Stovall, durumun ne zaman son bulacağını net olarak bilmediklerini ancak magma miktarının azalmaya başladığını ve bunun da iyiye işaret olduğunu söylüyor.