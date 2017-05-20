Nokia'nın merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli Nokia 9'a dair bazı görseller sızdırıldı.

HMD'nin bu yıl çıkarmayı planladığı sadece bir Nokia akıllı telefonu olmayacağını ve 2017'nin ikinci yarısında 3 veya daha fazla cihazı kullanıcılara sunulacağı düşünülüyor.

Nokia 9'un bu yıl HMD'nin amiral gemisi olduğu söyleniyor, telefon henüz resmi olarak piyasaya sürülmedi. Yine de, uzun süredir sahalarda olmayan Nokia'dan yeni bir amiral gemisi geleceğini duyan hayranlar mutluluk duyacaktır.

Bir Fransız canlı yayınında, etrafı kaplı Nokia 9'un prototip görüntüleri yayınlandı. Bu özel durum, telefonun tasarımını gizlemek ve böylece resmi açıklamadan önce telefonun görünümüyle ilgili sızıntıları önlemek için yapıldı.

İyi haber şu ki, bu "kap" dışında bazı özellikleri görülüyor. Örneğin, Nokia 9'un arkasında çift kamera olacak ve ayrıca altta 3,5 mm ses girişi yanında bir USB Type-C bağlantı noktası varmış görünüyor.

Yayınlanan resimler 5.3 inç Quad HD ekran, 4GB RAM ve 64GB dahili bellek gibi telefonun bazı özelliklerini ortaya koyuyor. Resimler, akıllı telefonun modelini vermeden bir Qualcomm yonga seti içerdiğini belirtmesine rağmen, Nokia 9'un Snapdragon 835 işlemcisi dışındaki bir işlemci içermesi mümkün değil gibi duruyor.

Arkada bir parmak izi tarayıcısı yok. Ancak telefon, parmak izi okuyucunun yerleştirilebileceği bir Ana Ekran butonu ile birlikte geliyor. Ayrıca, prototip telefonun Android 7.1.1 Nougat ile çalıştığını da belirtmiş olalım.

Uzun süre sonra kullanıcıların karşısına çıkacak amiral gemisi Nokia 9, eski yerini geri alabilecek mi göreceğiz.