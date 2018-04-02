Hp, SpaceX ile Uzaya Yazıcı yollayacak

HP; SpaceX CRS-14 kodlu göreve, uzay şartları için özel olarak ürettiği yazıcısını dahil etti. HP, SpaceX Astronotlarlarının basılı ihtiyaçlarını bu yeni cihaz ile karşılamayı hedefliyor.

Amerika saatine göre gece 4:08’de başlaması planan SpaceX CRS-14 görevine HP, geçmişi 17 yıla dayanan ancak yeniden dizayn edilen Envy ISS modeli yazıcısıyla eşlik edecek. Daha önce de bu ortaklık vasıtası ile bilgisayarlarını uzaya taşıyan HP’nin bu yazıcısı yer çekimsiz ortama ve olası G basınç değişimlerine karşı son derece kuvvetli olacak.

Daha önceki çalışmalarında cihazın acil durumlara karşı alev almasını engelleyen bir sistem talebinde de bulunan SpaceX’in isteği yerine getirilmiş ve OfficeJet 5740 baz alınarak üretilen Envy ISS ürünü hizmete hazır durumda. Her tür açıda ve pozisyonda çok baskı yapabilen bu uzay dostu cihaz kağıt yönetimi ve atık mürekkep konusunda da kusursuz bir performans sergileyecek.

Uzay istasyonu sakinlerinin; ayda iki kutu kağıt ortalaması ile durum raporlarından, kişisel mektuplara ve önemli görevlerin kağıda basılmasına kadar birçok baskı ihtiyacı düşünüldüğünde, HP’i bu hamlesi ile başarılı bir reklam yapmanın yanı sıra SpaceX’e oldukça faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Şu an için 120 adet lansman ürünü bulunan cihazın sayısının artıp artmayacağı ise henüz açıklanmadı.