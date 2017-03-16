Netflix, iPhone 8'de Bulunacak HDR Mimarisini Destekleyecek

Popüler televizyon serileri ve birbirinden ilginç TV filmleri ile tanıdığımız Netflix, mobil piyasada da elini güçlendirmek niyetinde.

Henüz resmi onay gelmedi ama hem Netflix hem de Amazon, muhtemelen Nisan ayının başında mobil cihazlara HDR desteği getirecek. Samsung'un geçtiğimiz günlerde duyurduğu AMOLED ekranlı Tab 3, HDR formatını destekleyen ilk tablet. LG G6, hem HDR10 (10 bit açık standart) formatını hem de Dolby Vision HDR'yi ilk destekleyen bir telefon.

Apple'ın yeni iPad modellerini önümüzdeki hafta başında duyurması bekleniyor. Ekran boyutlarıyla ilgili spekülasyonlar olsa da, ekran teknolojileri hakkında sızan hiçbir söylenti yok.

Ancak iPhone 8 bambaşka bir hikaye. Apple iPhone 8'in HDR mimarisini desteklemesini değil, desteklememesi bomba etkisi yaratacaktır. Gerçeklikle buluşması pek muhtemel söylentiler doğruysa Apple, Samsung tarafından üretilen OLED panele sahip olacak ve HDR10'a tam destek verecek.

Netflix mobil HDR içeriği sadece yeni film ve dizilerde kullanmayacak. Netflix klasik TV ve dizileri için de özel HDR içerik hazırlayacak.

HDR, yüksek dinamik aralığı anlamına geliyor. Yani standardı destekleyen ekranlar, daha geniş ve zengin renk yelpazesi, daha parlak beyazlar ve daha derin siyahlar üretebiliyorlar.