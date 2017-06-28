Huawei Mate 10 Gümbür Gümbür Geliyor!

Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 10, 2017'nin akıllı telefonlarının arasında en iyilerden biri olmak için geliyor.

Huawei Mate 9, cömert bir ekran, devasa bir batarya ve yüksek kalitede bir kamera sunan, 2016'daki en etkileyici cihazlardan biriydi. Şimdi ise Huawei Mate 10'u görmeye çok yakınız. Ancak rekabet ortamında, Huawei Mate 10'un işi pek de kolay olmayacak. Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S8 Plus ve iPhone 7 Plus ile rekabet etmesi gerekecek. Ancak çıkan bilgiler doğruysa, Mate 10'un donanımı, kendi başına diğer markalarla yarışacak.

Özellikler

Huawei Mate 10'un resmi özellikleri gizemli kalıyor ancak söylentilere göre oldukça yankı yaratacak.

Alınan bilgilere göre Huawei Mate 10, Mate 9 gibi, antenler için plastik ek parçalara sahip bir metal gövdeye sahip olacak. 2.5D kavisli Quad HD (2560 x 1440) ekran ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 8GB'a kadar RAM ile karşımıza çıkabilir.

Üstelik bilgiler, Mate 10'un uçtan uca bir tasarıma ve yenilikçi biyometrik sensörlere sahip olduğunu bildiriyor. Mate 10'un ekran gövde oranının yüzde 83,6 olduğu ve ekrana entegre bir parmak izi sensörü olacağı da söyleniyor.

İşlemci gücü

Mate 10'un işlemcisi, tabiri caizse tam bir 'canavar' olarak geliyor.

Huawei'nin yeni Kirin 970 işlemcisiyle, 3 GHz'ye kadar dört çekirdekli Cortex-A73 ile çalışacak ayrıca düşük güç tüketimine sahip 1.8 GHz'ye kadar Cortex-A53 çipi de bulunacak. Kirin 970'de gözle göründüğünden daha fazlası var. İşlemci, önceki nesil Kirin 960'dan daha iyi bir termal dağılıma, artmış güç verimliliğine ve daha iyi genel performansa sahip olacak.

Kamera

Mate 10'un işlemcisi üst düzey olacak ama kamerası da kesinlikle kötü olmayacak.

Raporlara göre Mate 10'un arka tarafında çift kamera yer alacak. 16MP RGB sensöre sahip ve 23MP tek renkli sensörü bulunacak şekilde iki kamera bulunacak. Ayrıca 12MP ve 8MP'lik çift selfie kemarası da olacak. Çift selfie kamerayı ilk kez görmüyoruz, daha önceden de Oppo F3'te görmüştük. Ancak Mate 10'un çok daha üstün olacağını kesinlikle görebiliyoruz.

Çıkış tarihi

Huawei, Mate 10'un çıkış tarihi henüz ortaya çıkmış değil, yine de kısa zamanda karşımıza çıkabilir.

Mate 10'un Aralık ayında çıkması bekleniyor. Ayrıca büyük olasılıkla diğer Mate serilerinde olduğu gibi 600 dolar civarında bir fiyatlandırma ile gelecek.