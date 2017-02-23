Huawei Watch 2 Görselleri Sızdırıldı

Huawei'in akıllı saatinin yeni modelinin resmi görselleri sızdırıldı.

26 Şubat'ta Barselona'da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi öncesinde mobil günyayla alakalı sızıntı ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Yine Huawei cephesinden verdiğimiz bilgiler, bu sefer akıllı saatiyle alakalı.

Yeni amiral gemisi P10 ve P10 Plus telefonlarını gerçekleşecek etkinlikte resmen tanıtacak olan Huawei, ayrıca bir de akıllı saat tanıtacak. Huawei Watch 2 olarak adlandırılması beklenen akıllı saatin görselleri internete etkinlikten önce sızdırıldı. Gayet sportif bir duruşu var.

Ancak bu akıllı saati diğerlerinden ayıran önemli bir özelliği var. Akıllı saate SIM kart takılabiliyor. Bu da mobil veri ile çalışabilecek demek oluyor. Bu özellik de başka bir görselle açığa çıkıyor:

Siyah, turuncu ve gri renk seçenekleriyle gelecek olan Huawei Watch 2, en son yayımlanan Android Wear 2.0 platformuna sahip olacak. Rakibi olaraksa LG Watch Sport gösteriliyor.

Cihaz hakkında henüz başka bir detay yok. Şimdilik sadece görselleriyle yetineceğiz. Tüm detaylar resmi etkinlikte ortaya çıkacaktır.