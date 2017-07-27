Birleşik Krallık, 2040'a kadar dizel ve benzinli otomobilleri yasaklayacaklarını ilan ederek ve ülkede yaşanan hava kirliliğini gidermeyi amaçlayan bir dizi önlem alacağını duyurarak diğer ülkelere katıldı.

Hava kalitesini iyileştirmek için 3,9 milyar dolarlık bir inisiyatifin bir parçası olarak, Birleşik Krallık hükümeti 2040 yılında yeni dizel ve benzinli otomobil yasağını ilan etti. Bu miktarın 330 milyon doları sera gazlarının emisyonlarını azaltmak için yerel konseylere verildi.

İngiltere’nin bu yasa tasarısı aynı zamanda elektrikli araçların şarj istasyonlarının da artacağı anlamına geliyor. Yani yakında otoyol üzerindeki benzinliklere şarj istasyonu bulundurma zorunluluğu getirilebilir.

İngiltere, fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan emisyonlarla ciddi bir problem yaşıyor ve bunun neden olduğu hasar, emisyonlara bağlı olarak yılda 40.000 erken ölüme denk geliyor. İngiltere bu rakamlar ile Avrupa Birliği tarafından belirlenen sınırların üzerinde bulunuyor.

Ülkelerin aldığı önlemlerin yanı sıra otomobil üreticileri de ciddi önlemler alıyor. Örneğin Volvo, 2019'dan itibaren elektrikli araçlara geçiş yapacak. Bunun yanında Porsche'nin 2023 yılına kadar çevreyi ve havayı daha az kirleten araçlar üreteceği duyuruldu. Zaten şuan Euro 4 standartlarına uymayan hiçbir aracın Avrupa’da satışa sunulması mümkün değil. Bunu da göz önünde bulundurursak Volvo ve Porsche’nin politikasına yeni firmaların da katılması çok uzak değil.