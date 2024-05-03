Apple'dan iPhone 15 İçin Star Wars Temalı Reklam Filmi

Apple, iPhone 15 ailesi için yeni bir reklam filmi yayımladı. Bu reklam filminde iPhone'lardaki Bul özelliğine atıfta bulunuluyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 15 serisi için yeni bir reklam filmi yayımladı. 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü için hazırlanan bu reklam filminde, iPhone'lardaki Bul özelliğine atıfta bulunuluyordu.

Apple'ın hazırladığı yeni reklam filminde, Star Wars evreninde geçen The Mandalorian dizisindeki kostümlerden oluşan bir kişiyi görüyoruz. Bu kişi, ufak bir yolculuğun ardından arkadaşlarıyla buluşmak için belirlenen yere geliyor. Kendisi gibi giyinen diğer insanları gören oyuncu, iPhone'un Bul özelliği ile arkadaşlarını bulma imkânı yakalamış oluyor.

İşte Apple'ın hazırladığı yeni reklam filmi

Apple, hazırladığı reklam filmlerinde en yeni teknolojilerine odaklanmayı tercih etmiyor. Elbette zaman zaman en yeni teknolojilerin tanıtıldığını görüyoruz ancak genelde iPhone'lar için klasikleşmiş özellikler gösteriliyor.

Apple'ın reklam filmleri çoğu zaman eleştiriliyordu ancak bu kez oldukça eğlenceli. Siz de reklam filmiyle ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşın...