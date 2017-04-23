İnsan Beyni Hakkında 7 Muhtemelen Bilmediğiniz İlginç Bilgi

İnsan beyni doğadaki en gelişmiş yapı olarak kabul ediliyor. Yakın zamanlara dek bilimin pek birşey bilmediği bu organ hakkında günümüzde yoğun araştırmalar söz konusu. İşte beyniniz hakkında 7 ilginç bilimsel bilgi.

İnsan beyni, yüzyıllardır çözemediğimiz bir organ. Üstelik beynimizin ne kadar önemli olduğunu 150 yıl kadar öncesine dek bilmiyorduk. Mucizevi özelliklerini hala araştırıyor öğrenmeye çalışyıoruz. Üstelik bilgisayar bilimleri bu organı kopyalamak için elinden geleni yapıyor. Yapay zekadan sinir ağlarına birçok çalışma alanı ve yüzlerce araştırma mevcut. İşte bu gizemli organ hakkında 7 adet ilginç bilgi.

1- Acı Hissetmez

Beyniniz milyarlarca sinir hücresinden oluşur. Sinir hücreleri, tüm vücudu kontrol eden; acı ve hazları duyumsayan yapılardır. Ancak beyni oluşturan sinir hücreleri acıyı hissetmez. Kısacası, beyin kendine dokunulması dışında herşeyi hisseder.

2- En Büyük Enerji Tüketicisidir

Tüm vücut ağırlığımızın %2’sini oluşturmasına rağmen yiyip içtiklerimizin içindeki enerjinin en az %20’sini tüketir. Bu insanın karmaşık düşünceler üretebilen bir varlık olmasıyla doğrudan alakalıdır.

3- Vücudunuzdaki En Yağlı Organdır

Beyin vücuttaki en yağlı organdır. Yaklaşık %60 oranında yağ mevcuttur. Bu beynimizi, sağlıklı bir insan organında oransal olarak en fazla yağ bulunan organ özelliğine sahip kılıyor.

4- Hayvanlara Göre En Büyük Neo-kortekse Sahiptir

“Beyin zarı” da denilen beyin neo-korteksi, beynimizin en dış kısmıdır. Konuşma ve soyut düşünme kabiliyetimizin kaynağı olan neokorteks, diğer memelilerle karşılaştırıldığında %76 oranında insanlarda daha büyüktür.

5- Yeni Birşey Öğrendiğinizde Yapısı Değişir

Nörolojideki son bulgular, beynin elastik bir yapısı olduğunu ortaya koydu. İnsan beyni, öğrenilen bilgilerle şekillenir, şekil değiştirir. Her bilgi nöronlara kodlanır ve nöronların yapısını değiştirir.

6- Beyinde Elektriksel İşlemler Gerçekleşir

Beynimizde gerçekleşen olaylar elektrikseldir, nöronlar aralarında elektrik akımını iletir. Bir insan beyni, yaklaşık 25 Watt’lık bir ampulü yakacak kadar elektriklenmeye sahiptir.

7- Benzersiz De Olsa Mükemmel Değildir

Beynimiz, doğanın en gelişmiş yapısıdır. Ancak tüm bu muazzam özelliklerine rağmen muhteşem değildir. Kimyasal yapısındaki en ufak değişiklik, tüm dengemizi bozabilir. Örneğin şizofreni hastaları, beyinlerindeki dengesizlikler yüzünden olmayan insanlar görebilmektedirler. Ayrıca biz sıradan insanlarda birçok basit algı yanılması mevcuttur. Yukarıdaki resimde ne görüyorsunuz; ördek mi yoksa tavşan mı?