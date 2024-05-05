Yüzüklerin Efendisi'nden Kral Theoden'i canlandıran efsane oyuncu Bernard Hill, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Theoden, kariyeri boyunca 130'a yakın yapımda rol almıştı.

Bugün Yüzüklerin Efendisi serisinin hayranlarını çok üzecek bir gelişme yaşandı. Filmlerde Kral Theoden’u canlandıran ikonik oyuncu Bernard Hill, bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Hill, 79 yaşındaydı.

Hill’in ölüm haberi, menajeri Lou Coulson tarafından BBC’ye yapılan bir açıklamayla doğrulandı. Neden hayatını kaybettiği ise henüz açıklanmadı.

Yüzüklerin Efendisi’nden Titanik’e kadar birçok ikonik yapımda rol almıştı

1944 yılında doğan İngiliz aktör, 1975 yılından beri oyunculuk yapıyordu. Bu süreçte televizyon ve sinema olmak üzere 130’a yakın yapımda yer aldı. Ancak bugünlere gelmesini sağlayan ve hayatını değiştiren rolü, 1982 yılında çıkan dram türündeki 3 Bafta ödüllü dizi Boys from the Blackstuff’taki Yosser Hughes rolü oldu.

Kariyerinde birçok ödül kazanan ve 2 kez BAFTA adaylığı elde eden Hill, dünya çapında Yüzüklerin Efendisi filmlerindeki Kral Theoden karakterine hayat vermesiyle tanınıyordu. Ayrıca bir diğer ikonik film Titanik’te Kaptan Smith olarak rol almıştı. Bunlar dışında Akrep Kral, Valkyrie, Gandhi gibi birbirinden başarılı yapımlarda da yer aldı.