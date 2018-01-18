Tıpkı WhatsApp ve Facebook Messenger’da olduğu gibi Instagram’a da son görülme özelliği geldi.

Bir zamanlar “WhatsApp’ta yuva yıkan özellik” olarak lanse edilen, daha sonra Facebook Messenger gibi sosyal ağlarda kullanılmaya başlanan ‘son görülme’ özelliği, artık Instagram’a da gelmiş durumda.

Son güncellemeyle birlikte gelen özellikle birlikte artık Instagram Direct’e giriş yaptığınızda, mesajlaştığınız kişinin ne zaman aktif olduğunu görebileceksiniz.

Bunun dışında dilerseniz bu özelliğin kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Uygulamanın Ayarlar kısmına girerek ‘Hareket Durumunu Göster’ seçeneğini kapatıp son görülmenizi kapatabilirsiniz.

Eğer bu işlemi yaparsanız, Instagram’daki kullanıcıların son aktif olma saatlerini göremezsiniz. Dolayısıyla bu iki durum arasında herhangi bir tercihte bulunma şansınız kalmıyor.