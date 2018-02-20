Intel, Üzerinde Çalıştığı GPU'nun Ayrıntılarını Paylaştı

Intel, ekran kartlarının üzerinde bulunan ve bilgisayardaki görüntülerin oluşmasından sorumlu olan yeni geliştirdiği entegre görüntü işlemcisi prototipinin ayrıntılarını paylaştı.

Görüntü İşlemcisi ya da kısaca GPU (Graphics Processing Unit), bilgisayar grafiklerini işlemekte ve göstermekte kullanıldığı için ekran kartının en önemli birimidir. GPU ekran kartının hemen üstünde olabileceği gibi, masa üstü ve laptoplarda çok daha fazla kullanılan şekliyle ekran kartına entegre edilmiş halde de olabilir. Ancak entegre GPU’lar diğerleri kadar yüksek performans veremezler ve daha güçsüzdürler.

Yukarıda gördüğünüz resimden yeni prototipin çalışma akım diyagramına bakabilirisiniz. Üzerinde çalışılmaya devam edilen yeni prototipten kısaca bahsetmek gerekirse, GPU 14 nanometre üzerine inşa edilmiş 1.5 milyar transistörden oluşuyor. Karşılaştırmanız için, Nvidia'nın GeForce GTX 1080 Ti'da bulunan GP102 GPU'sunun 16nm işlemci üzerine inşa edilmiş 12 milyar transistöre sahip olduğunu söyleyebilirim.

Bu göstergelere bakıldığında, geliştirilen GPU’nun muhtemelen dizüstü bilgisayarlar ve belki NUC gibi sistemlere yönelik bir görüntü işlemcisi olduğunu düşünüyorum. GPU’nun hız-besleme ile ilgili verileriyse 0.51 volt ile çalıştığında 50 megahertz ve 1.2 volt ile 400 megahertz olacağı söylendi. Buradan anlayacağınız üzere Intel, bu yeni prototipte ham performans yerine güç ve verimliliğe odaklanıyor.

Açıkça konuşmak gerekirse üzerinde çalışılan prototip AMD ve Nvidia tarafından üretilenlerle yarışacak düzeyde değil. Ayrıca oyun sınıfı bir GPU özelliklerini de taşımıyor. Bu nedenle hangi amaçla tasarlandığı da merak konusu. İlerleyen günlerde tamamlanmasının ardından yeni prototipin nerelerde kullanılacağını hep birlikte göreceğiz.