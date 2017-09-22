Meksika'daki Depremde 52 Kişiyi Kurtaran Köpek Yalanı

Meksika'da gerçekleşen depremde arama kurtarma görevlisi olarak çalışan Labrador cinsi köpeğin 52 insan kurtardığı yalanlandı.

Arama kurtarma köpeği Frida’nın Meksika’da gerçekleşen 7.1 şiddetindeki depremde kurtardığı hayatla ilgili haber ve videoları görmüşsünüzdür. Gerçek bir kahramanlığı göstermek için bizim de haberini yaptığımız Frida’nın hikayesi aslında gerçek değilmiş.

Arama kurtarmaya katılan Frida, Meksika depreminde değil, tüm hayatı boyunca 52 insan tespit edebilmiş ve bunlardan 12 tanesi canlı olarak kurtarılmış. Bu gerçekten çok muhteşem bir oran. Şu anda 12 insan Frida sayesinde yaşıyor, ancak bu haberde internetin bazen gereksiz yere abarttı yaparak yanlışa sürükleyebildiğini gördük.

Frida 7.1’lik depremde şu ana kadar canlı kimseyi kurtaramadı ama bu kurtaramayacağı anlamına da gelmiyor. Meksika Deniz Kuvvetlerinin bir bireyi olarak görev yapan Frida için yetkililerden açıklama geldi. Açıklamada, “Frida, Meksika donanması Köpek Birliğinin yıldızıdır. 7 yaşındaki Labrador, kariyeri boyunca çeşitli doğal afetlerde 52 kişiyi bulmuş ve bunlardan 12 tanesini canlı olarak tespit edebilmiştir.” denildi.

Meksika’da 7.1 şiddetinde yaşanan depremde şu ana kadar 274 kişinin öldüğü bildiriliyor. Frida ve diğer yetkililerin enkaz araştırmaları devam ettikçe bu sayı her geçen dakika daha fazla artabilir. Yine de, eğer bir hayat belirtisi varsa onu en iyi şekilde hissedecek kişinin Frida olduğunu belirtelim.

Frida, ismini Meksika asıllı dünyaca ünlü ressam ve şair olan Frida Kahlo’dan almış. Birçok haberde denk geldiğimiz gibi bazı insan parçaları dostlarımıza sebepsiz yere vurmasına rağmen, onlar bizleri korumaya devam edecek. Karşılıksız yaptığın bütün hizmetler için teşekkürler Frida.