iPad Pro'nun Yeni Versiyonları Önümüzdeki Hafta Tanıtılacak!

MacRumors'un haberine göre Apple, üç yeni iPad Pro modelini önümüzdeki hafta tanıtacak.

Apple söz konusu olunca dünyanın önde gelen haber sitelerinden MacRumors, yayınladığı yeni bir haberinde Apple iPad Pro ailesinin yeni versiyonlarının duyurulacağı tarihle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

MacRumors tarafından aktarılan detaylara göre Apple, 20 Mart ya da 24 Mart'ta düzenleyeceği bir basın toplantısıyla birlikte bazı ürünlerini ve yeni iPad modellerini tanıtacak. Söylenene göre Apple, iPad Pro dışında bir tablet modeli duyurmayacak ve iPad Pro'nun çerçevelerini inceltirken bir de tabletin 10.5 inçlik yeni bir versiyonunu tanıtacak.

Ayrıca Apple hakkında tahminleriyle adından sıkça söz ettiren KGI analisti Mig-Chi Kuo, Apple'ın bir de iPad Mini 4'ün yerini alacak 7 inçlik yeni bir iPad Pro modeliyle de karşımıza çıkabileceğini belirtmişti. Görünüşe göre böyle bir modelle karşılaşmayacağız.