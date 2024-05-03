Apple, Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasası nedeniyle iPad'ler için yeni bir karar aldı. Şirket, tıpkı iPhone'larda yaptığı gibi artık iPad'lerde de bazı tavizler verecek. Değişiklikler, iPadOS 18 ile geçerli olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasası (DMA) ile gündemde. Şirket, bu düzenleme kapsamında iPhone'lar için bazı tavizler vermek zorunda kaldı. Bu bağlamda; küresel çapta satılan tüm iPhone'larda USB Type-C'ye geçiş yapıldı. Ayrıca Avrupa Birliği vatandaşı müşteriler için üçüncü taraf uygulama yükleme desteği de sunuldu.

Ancak Apple'ın tavizleri, bunlarla sınırlı olmayacak gibi görünüyor. Bugün geliştiriciler için bir duyuru yayımlayan şirket, artık iPad'ler için de bazı düzenlemeler yapacağını söyledi. Bu düzenlemeler kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinde satılan iPad'ler, üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin verecek, harici kaynaklardan uygulama yüklemeyi, üçüncü taraf ödeme yöntemlerini ve Safari'nin WebKit olmayan sürümlerini destekleyecek.

Değişiklikler, iPadOS 18 ile geçerli olacak

Apple'ın yaptığı açıklamaya göre iPad'lerle ilgili değişiklikler, bu sonbahar itibarıyla son kullanıcıya ulaşacak. Açık açık söylenmedi ancak Apple'ın sonbaharda iPadOS 18'i yayımlayacağını biliyoruz. Değişiklikler, yeni işletim sistemiyle Avrupa Birliği kullanıcılarına sunulmuş olacak.

Apple, Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasası uyum süreci için böyle bir şey yapmak zorunda kaldı. Şirket, bu kurallara uymazsa küresel gelirinin yüzde 10'u kadar para cezası ödemek zorunda kalabilir. Verilen tavizler, Apple'ın bu denli büyük bir parayı gözden çıkaramayacağının açık bir göstergesi olarak yorumlanabilir.