iPhone 8'e Ait Bu Konsept Size Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek!

Bugüne kadar hazırlanan en net iPhone 8 raporlarından bir tanesi olan konsept, yakından tanıdığınız başka amiral gemilere çok benziyor.

Apple’ın iPhone’un 10. yılında çıkartacağı iPhone 8 hakkında söylenti kazanı kaynamaya devam ediyor. Cihazın özellikleri ve tasarımı henüz resmi kaynaklar tarafından netleştirilmese de alınan patentler, rekabet ortamı ve Apple’dan sızdırılan bilgiler, çıkacak cihaz hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

Apple’ın bu özel sürüm için devrimsel teknolojiler üzerinde çalıştığı söylentiler, artık neredeyse kesinlik kazanmış durumda. Bu hafta lansmanı yapılacak Samsung’un gözdesi Galaxy S8’den bile daha fazlasını sunacağa benziyor. Abartıdan uzaklaşarak belirtmek gerek: iPhone 8 ne olursa olsun Apple için kritik bir dönüm noktası olacaktır.

Hazır Galaxy S8 demişken, söz konusu söylentilerden hareketle internete sızan yeni bir iPhone 8 konsepti oldukça tanıdık geliyor. iDrop News tarafından yayınlanan bu rapora göre bu konsept Galaxy S8’in tasarımına oldukça yakın olacak. Bir göz atmanız için hemen aşağıya bırakıyoruz:

Bugüne kadar en sağlam kaynaklardan elde edilen bilgilere göre yapılan konsepti kendinden 10 yaş küçük olan ilk iPhone ile kıyaslayın:

Ayrıca Galaxy S8 havasının yanı sıra biraz da LG G6 izleri görmek mümkün, diğer iki amirali aşagıda görüp bir karşılaştırma da siz yapın:

Cihazın ekranın altında TouchID olacağını öne süren önceki raporların aksine yeni rapora göre Apple, düğmeyi cihazın arkasına da yerleştirebilir. Elbette bu yeni parmak izi teknolojisinin biyometrik algılayıcılar içerdiğini göz önünde bulundurursak ekranda olmaması mantıklı olacaktır.

Şu ana kadar bu söylentileri destekleyecek resmi bir açıklama yapılmadı. Apple’ın iPhone 8 için ertelemeler yapması ise tüm söylentileri haklı çıkarır nitelikte. Bilgiler netleşene kadar aldığımız tüm haberleri size aktarmaya devam edeceğiz.

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