Violetta Mailyan, iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatarak insanları daha yeni iPhone modelleri almaya teşvik etmesi nedeni ile Apple'a 1 trilyon dolarlık tazminat davası açtı.

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan raporlar, test sonuçları ve nihayetinde Apple’ın açıklaması ile iPhone kullanıcılarının deli olmadıkları ortaya çıktı. Eski iPhone modelleri zaman geçtikçe yavaşlıyordu; fakat yeni iOS sürümü cihaza ‘ağır’ geldiği için değil, Apple işlemci hızını kıstığı için.

Li-Ion hücrelerinin ömürleri kısıtlı olduğundan Apple, bir ‘güvenlik önlemi’ olarak iPhone’ların pil kapasitesi %80’in altına düştüğünde işlemci hızını otomatik olarak yavaşlatıyordu. Böylece kullanıcılar rastgele kapanan telefon ya da hızlı biten şarjla uğraşmak yerine daha yavaş bir telefon kullanıyorlardı.

Apple’ın kullanıcılardan yıllardır sakladığı bu gerçeğin ortaya çıkması ile birlikte iPhone kullanıcıları tek tek Apple’ı dava etmeye başladı. Şu ana kadar Apple’a ‘telefon yavaşlatma’ sebebi ile açılan dava sayısı 9’a çıkmış durumda ve her geçen gün artmaya devam ediyor.

Violetta Mailyan ve bir grup avukat ise Apple’a açtıkları davada rekor bir tazminat talebinde bulundu. Mailyan, cihaz yavaşlatma sebebi ile Apple’dan 999,999,999,000 dolar (Yaklaşık 4 trilyon TL) talep ediyor.

Violetta Mailyan’ın talep ettiği tazminat miktarı her ne kadar gerçekçi olmasa da davasında son derece haklı. Zira Mailyan dava dosyasında Apple’ın kasıtlı olarak cihazları yavaşlatarak tüketicileri daha yeni model iPhone almaları için kandırdığını belirtiyor.

Siz Violetta Mailyan’ın talep ettiği tazminat hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mahkeme Apple’a 1 trilyon dolarlık tazminat cezası verir mi?