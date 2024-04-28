Fark ettiyseniz geleceğin konu olduğu filmler, diziler, klipler, resimler; büyük oranda beyaz olarak tasvir ediliyor ve bunun bir sebebi var. Bakalım neymiş?

Geleceğin anlatıldığı filmlerin, dizilerin, görsellerin beyaz olmasının yanı sıra gelecekten geldiği ya da günümüz teknolojisinin üzerinde olan canlılar da beyaz olarak gösteriliyor.

Wall-e'deki EVE karakteri, Oblivion, Westworld… Beyaz binalar, beyaz iç mekânlar, beyaz robotlar… Hatta Michael Jackson’ın “Scream” adlı, zamanın ötesinde klibinde de her şey bembeyazdı. Bu örnekleri çoğaltabiliriz fakat asıl sorumuz aynı. Gelecek, neden her zaman beyaz ile ilişkilendiriliyor?

Geleceğe gitmemiz için önce geçmişe gitmemiz gerek. Haydi başlayalım..

Mağara duvarlarına resim yapmaya başladığımızdan beri beyaz pigmentini kullanıyoruz fakat beyazın kültürel estetiğimizin kalıcı bir parçası hâline gelmesi ancak Sanayi Devrimi'nden sonra oldu. Beyaz; temiz, modern ve insanları bakmaya yönelten bir renkti.

20. yüzyılın ortalarındaki bu fütüristik mimarinin tasarımını etkileyen sebeplerden biri aslında uzay ile olan bağlantılarımızdı.

Astronotlar, roketler, Uluslararası Uzay İstasyonu, roketlerin içi…

NASA’nın geliştirdiği araçlar da beyaz çünkü güneş ışığını en fazla yansıtan renk olmasının yanında atmosferin içindeki ve atmosferin dışındaki UV ışınlarına karşı koruma sağlıyor. Güneş’in ısısını daha az emerek, içerideki her şeyin daha serin tutulmasına olanak tanıyor. Ticari uçakların beyaz olmasının nedenlerinden biri de bu zaten.

Astronotların kıyafetlerinin, roketlerin ve roketlerin içinin de beyaz olduğu gözünüze çarpmıştır. Bunun nedenlerinden biri, temizlenmesi gerektiğinde veya hasar gördüğünde çok daha kolay fark edilmesi.

En sonunda beyaz, bilim kurgu filmlerinin de temel estetiği hâline geldi.

Özellikle uzayda geçen bilim kurgu filmleri, uzayın izolasyonunu yansıtmak için beyazı kullanıyor. Stanley Kubrick’in “2001: A Space Odyssey” filmindeki “Discovery One” gemisi, NASA’da göreceğimiz türden beyazdı.

Kısacası bu tercih sadece bir estetik değil; aynı zamanda geleceğin saf, temiz, ileri teknolojiyi simgeleyen bir idealizasyonu. Hatta belki de bir nevi umut, aydınlık ve bilinmeyene duyulan heyecan...

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