iPhone SE 2017, Ağustos Ayında Tanıtılabilir

iPhone'un klasik dizayna ve modern donanıma sahip modeli SE'ye güncelleme geleceğine dair söylentiler derinlik kazandı.

Mart ayında iPhone SE için 32 ve 128 GB depolamalı modellerini tanıtan Apple, SE 2 çıkarıp çıkarmayacağı konusunda kullanıcıları merak içinde bıraktı.

Ion-X arka kapakların Mayıs ayında sızdırılması sonrasındaki elimizdeki fotoğraflardan yola çıkarak kapaklardan birinin iPhone SE 2017'ye ait olabileceğini düşünmüştük. Yeni gelen bilgiye göre ise yeni modelin tanıtımı bir ay kadar yakın olabilir.

iGeneration adlı Fransız bir kaynağa göre, Apple iPhone SE 2'nin tanıtımını Ağustos ayında gerçekleştirecek. Yine aynı kaynaktaki bilgiye göre telefon 399 Euro'dan satışa çıkarılacak. Yeni hafıza birimleri tanıtılan eski SE'nin 32 GB için 489, 128 GB için ise 599 Euro olan fiyatları düşünüldüğünde, yeni fiyat oldukça uygun görünüyor.

Teknik kısımda herhangi bir bilgimiz olmayan telefon hakkında eski modeli düşünerek yorum yaparsak, iPhone SE kendinden önce çıkan iPhone modelinin iç donanımına sahipti. Bu yeni model için de iPhone 7'nin donanımıyla gelebilir dersek yanlış düşünmüş olmayız.

Fiziksel yapıda ise ortaya çıkan Ion-X cam arka kapaklar; dayanıklı, hafif, esnek ve safir cama göre daha ucuz. LED flaş gördüğümüz üzere orjinal dizayndaki yerini koruyor. Tasarım anlamında eğer söylentiler doğru çıkarsa iPhone 5S gövdeli bir model görmeyeceğiz.

Farklı kaynaklardan farklı bilgiler gelmesi nedeniyle durumunda hala netlik olmayan telefon, hiç gelmeyebilir de. Bir raporda bu camların 360 Mobiles adlı bir firmaya ait kapaklara Apple logosu basılmış hali olduğu bile söyleniyor. Bunun yanında Çinli analist Pan Jiutang, nostaljik model iPhone SE'ye yeni bir model çıkmayacağını düşünüyor. Küçük bir iPhone'a sahip olmak isteyenlere de Apple desteği kesmeden iPhone SE satın almalarını tavsiye ediyor.