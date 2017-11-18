iPhone X, Samsung'un Anavatanında 3 Dakikada Tükendi

Çıktığı günden bugüne tüm satış istatistiklerini alt üst eden iPhone X, en büyük rakibi Samsung'un anavatanı olan Güney Kore'yi fethetti.

Hakkındaki tartışmalara rağmen CEO Tim Cook tarafından yere göğe sığdırılamayan iPhone X, rekor kırmaya devam ediyor. Akıllı telefon piyasasının en çok üst düzey aktör çıkaran ülkelerinden olan Güney Kore, iPhone X çılgınlığına katılan son ülke oldu. Ülkenin en büyük mobil operatörü SK Telecom, ön sipariş almaya başladıktan sonra ellerindeki telefonların 3 dakika içinde tükendiğini duyurdu.

Şirket bu açıklamadan sonra, ikinci sipariş dalgasının ise 2 dakika sürdüğünü duyurdu. KT Corp. gibi G. Kore'nin önde gelen diğer şirketleri de 5 dakikadan kısa sürede 20 binden fazla sipariş aldıklarını söylediler. LG Uplus ise satışların iPhone 8'e göre ilk 10 dakikada iki kat arttığını belirtti.

Güney Kore'de gelen vergilerden ve çeşitli masraflardan ötürü 1.237 dolara satılan telefon ülkedeki asgari ücretin 1.110 dolar olduğu düşünüldüğünde oldukça pahalı olarak değerlendiriliyor. Bu arada iPhone X'un ülkemizde de 24 Kasım'da satışa sunulacağını belirtelim.