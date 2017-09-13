999 dolarlık iPhone X'i kullanmak çok güzel olurdu, fakat onun yerine şahane bir oyun bilgisayarı da toplayabilirsiniz.

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone X duyuruldu. Ülkemizde ki fiyat şöyle dursun, yurt dışında bile çok yüksek bir fiyatı olduğu düşünülen iPhone X’in karşısına bu sebepten dolayı pek çok karşılaştırma çıkacak. Biz de bugün sizlere iPhone X’in fiyatı ile satın alabileceğiniz güzel bir oyun bilgisayarı önereceğiz.

Öncelikle iPhone X’de yer alan bazı donanımlara değinelim. iPhone X’te Apple’ın başarılı A11 Bionic işlemcisi yer alıyor. 6 çekirdeğe sahip işlemci, A10’dan daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Aynı şekilde Apple’ın tasarladığı GPU da iPhone 7’lerde olan GPU’nun gücünde olmasına rağmen onun kullandığı enerjinin yarısını kullanarak güçten tasarruf ediyor. 3GB RAM’den güç alan telefon her şeyiyle güzel gözükmesine rağmen birazcık tuzlu olmasından dolayı kafalarda soru işareti bıraktı.

Bu özelliklerle çıkan telefonun 64 GB versiyonu 999 dolardan satılırken, 256 GB versiyonu 1,149 dolardan alıcı buluyor. Bugün sizlere 999 dolara, üzerinde GTX 1080 olmasına rağmen 999 doları geçmeyecek bir oyun bilgisayarı toplayacağız. iPhone X almak yerine ondan 34 kat yüksek performans veren GTX 1080’li bilgisayarı satın alabilirsiniz. iPhone X’in grafik biriminin 346 GFLOPS güç ürettiği biliniyor. Bu oran GTX 1080 için ise 11791 GFLOPS değerinde. Ayrıca telefonlarda olan ısınma sorununu saymıyorum bile.

Gelin iPhone X almak yerine en kaliteli oyunları oynayabileceğiniz oyun bilgisayarının özelliklerine geçelim.

Anakart: MSI B250 PC Mate(80 dolar)(430 TL)

İşlemci: Intel Core i5-7400(174 dolar)(720 TL)

Ekran Kartı: MSI GeForce GTX 1080 8GB Duke 8G OC(510 dolar)(2700 TL)

Bellek: Adata XPG 8GB DD4 (70 dolar)(300 TL)

Depolama: Seagate FireCuda 1TB 3.5 inç 7200 RPM HDD(70 dolar)(310 TL)

Kasa: Corsair Carbide 100R(50 dolar)(230 TL)

Güç Kaynağı: Rosewill Capstone 550W 80 Plus Gold(40 dolar)(200 TL)

Bu ürünleri dolar hesabında hesapladığımızda toplama bilgisayarın fiyatı, 1000 doların altında kalarak 994 dolar oluyor. Ürünlerin gelişigüzel internet fiyatlarına baktığımızda ise 4890 TL’lik bir ücret bizleri karşılıyor. Anlayacağınız iPhone X almaktan vazgeçerek sağlam bir oyun bilgisayarı toplayabilirsiniz. Elbette bu fiyat kasa için geçerli. Eğer işin içine monitör, klavye gibi birimler girecekse, ekran kartını biraz düşürerek yine de bir oyun bilgisayarı toplayabilirsiniz.