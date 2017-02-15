İsviçre Çakısı Gibi Çok Fonksiyonlu Kalem: ChargeWrite

Kanadalı bir firma, geliştirdiği çok fonksiyonlu kalem için bir Indiegogo kampanyası başlattı. ChargeWrite ismindeki bu kalem powerbank, ekran temizleyici, dokunmatik ekran kalemi gibi birçok şekilde kullanılabiliyor.

Montreal merkezli bir firma, İsviçre çakısı gibi bir kalem tasarladı. ChargeWrite adındaki bu kalem aynı zamanda lightning ve mikro USB girişli bir powerbank, ekran temizleyici, dokunmatik ekran kalemi ve tükenmez kalem.

Anahtarlık bataryası bKey’i tasarlayan firmanın bir ürünü olan ChargeWrite için Indiegogo’da 10.000 dolar hedefle bir kampanya başlatıldı ve kampanya sonucunda 640 destekçiden toplamda 37.700 dolar toplandı. Kampanya, iki ay daha devam edecek.

Mavi ve siyah mürekkep kartuş seçeneğiyle 1000 mAh batarya kapasiteli ChargeWrite'e 29 dolar bağış yapanlar, cihaza sahip olabiliyorlar. Bir üst model olan ChargeWrite+ ise 650 mAh batarya kapasiteli ve 16 GB dahili depolama alanına sahip ve 39 dolarlık destek sağlayanlara gönderiliyor. 109 dolar bağış yapanlar 4 adet ChargeWrite içeren aile paketine sahip olurken, 149 dolar bağış yapanlara ise 4 adet ChargeWrite+ içeren aile paketi veriliyor. İlk 500 adet ChargeWrite ve ChargeWrite+’ın Nisan ayında teslim edilmesi bekleniyor.