Japonya'da Kaybolan Yaşlıları Bulmak İçin İlginç Yöntem: Tırnağa Barkod Yapıştırmak

Japonya'da bir kasabada kaybolan yaşlıların evini ve diğer bilgilerini bulmak ve onları evlerine ulaştırmak için demans hastası yaşlıların tırnağına barkod yapıştırılıyor.

Halk arasında bunama olarak da tabir ettiğimiz demans hastaları, bazen evlerinden çıktıklarında yollarını bulamayabiliyor ya da yaşadıkları unutkanlıktan dolayı kendilerini farklı bir yerde zannediyorlar. Bu tarz durumlarda hastalığa yakalanan yaşlı bireylerin kaybolması gibi durumlar sık sık yaşanabiliyor.

Özellikle yaşlı nüfusun yoğun olduğu ülkelerden Japonya'da Tokyo şehrinin yakınlarında bulunan Iruma kasabasında ilginç bir yöntem geliştirilmiş. Bu kasabada demans hastalığına yakalanan bireylerin tırnaklarına barkodlar yerleştiriliyor ve bu barkodlar okutulduğunda kişinin adres ve diğer kimlik bilgilerine erişilebiliyor.



Böylelikle yolda kaybolmuş bir hastaya rastlayanlar kaybolan bireyi devlet binalarında getirdiğinde devlet görevlileri bu kodlar sayesinde hastaların bilgilerine kolaylıkla erişebiliyor. 15 gün boyunca çıkmadan tırnakta durabilen bu barkodlar suya dayanıklı şekilde tasarlanmış. Ayrıca bu barkodların kıyafetler yerine tırnağa yapıştırılmasındaki en önemli neden ise bireylerin kıyafetlerini çıkarma ya da değiştirme ihtimali.