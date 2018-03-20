DC Evreninin En Az Gelir Elde Eden Filmi: Justice League

Justice League filmiyle kötü gidişatı düzeltmek isteyen DC, bu sefer çok sağlam bir çöküş yaşamış gibi duruyor.

DC Sinematik Evreni Marvel’a karşı durmaya çalışsa da, iki şirket arasındaki uçurum bir hayli açıldı. Marvel’ın Avengers filmlerine rakip olması için çıkan DC filmi Justice League’in gişe başarısı sonunda paylaşıldı. Film, Wonder Woman, Man of Steel, Batman v Superman, Suicide Squad gibi filmler arasında “en başarısız” gişe yapan film oldu. Marvel filmleri ile kıyaslama yapmasak çok daha iyi olacak.

Geçtiğimiz hafta kapanan Justice League gişe sonuçlarından sonra herkes filmin ne kadar gelir elde ettiğini merak ediyordu. Box Office Mojo’nun paylaştığı verilere göre tüm kahramanların bir araya toplandığı, Aquaman, Flash gibi yeni kahramanlarla tanışmamızı sağlayan Justice League, DC Sinematik Evreni’nin kazanç açısından en başarısız filmi seçildi. Amerika içinde 229 milyon dolarlık gişe yapan film, DC Sinematik Evreni’ni başlatan ve hemen hemen kimse tarafından sevilmeyen Man of Steel’in bile 70 milyon dolar gerisinde kaldı. Amerika içinde 291 milyon dolar gelir elde eden Man of Steel, bu başarısızlığını Justice League’e devretmiş gibi görünüyor.

Suicide Squad’ın Bile Gerisinde

Her ne kadar büyük reklam çalışmalarıyla duyurulsa da DC’nin en büyük hayal kırıklığı olan Suicide Squad’ın bile gerisinde kalan film, şirketin kara kara düşünmesine neden olacak. Bütün bu seride tek başarılı sayılabilecek kazancı Wonder Woman’la yapan DC, bu filmin Amerika gişesinden 412 milyon dolar kazanmayı başarmıştı.

Dünya Genelinde de Sonuçlar Aynı

Justice League, yalnızca kendi ülkesi değil dünya genelinde de pek başarılı değil. Toplamda 657 milyon dolar gişe elde eden Justice League, aynı şekilde burada da sıralamanın sonunda yer alıyor. Global anlamda en çok kazanç elde eden DC Sinematik Evreni filmi ise 873 milyon dolarla Batman v Superman oldu. Bu filmi 821 milyon dolarla Wonder Woman takip ediyor.

Marvel’ın Avengers: Infinity War’la gümbür gümbür geldiği bir dönemde, DC’nin kafasını bir kenara koyup baştan aşağı düşünmesi gerekiyor. Hem gişe hem de diğer gelirler anlamında büyük kazançlar elde etmeye devam eden Marvel, DC’yle olan kapışmasında lider olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

10 yıl önce başlayan Marvel Sinematik Evreni’nin ilk dönemlerinde DC ile Marvel, hemen hemen aynı güçtelerdi. Hatta DC, Heath Ledger’in efsane Joker performansıyla süslenen Kara Şövalye Yükseliyor filmiyle Marvel’ın bir adım önündeydi. Sonrasında Iron Man ile başlayan Marvel Sinematik Evreni, yıllar içinde sürekli kendini yenileyerek devam etti. Çok uzun bir hikayeyi onlarca filme yayıp karşımıza bir şaheser çıkaran Marvel, şu anda bu başarısının meyvelerini yiyor. DC ise, Marvel’ın bu hamlesine zamanında tepki göstermediği için şu anda pek çok konuda geride kaldı. Justice League’in en büyük başarısızlığı da aslında bundan kaynaklanıyor. Çok önemli karakterleri tanıtmadan Justice League’de gösteren DC, bunun acısını yaşadı. Marvel ise Avengers çıkmadan pek çok karaktere özel solo filmler çekerek, onların sevilmesini sağlamıştı. Bakalım ezeli rakip olan Marvel ve DC rekabeti, bizlere gelecekte hangi filmleri gösterecek.