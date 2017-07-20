Yapay Zeka, Tak-Çalıştır Sürücülere de Dahil Oldu

Kullanım alanı her gün artan yapay zekayı son olarak bir tak-çalıştır sürücüde de görüyoruz. İntel destekli ürün, yapay zeka çalışmaları yürüten şirketler için oldukça kullanışlı.

Yapay zeka, bulut teknolojilerinden elimizdeki cihazlara doğru adım adım ilerliyor. Bunun en son sinyali, DJI'ın otonom drone'larının çiplerini üreten Movidius'un ürettiği küçük ve mütevazı tak-çalıştır sürücü. Şirketlerden biri yapay zeka kapasitelerini güçlendirmek isterlerse yapmaları gereken tek şey bu tak-çalıştır sürücülerden birini almaktır.

The Movidius Neural Compute Stick, ilk olarak geçen yıl Nisan ayında bir prototip olarak Fathom adıyla tanıtılmıştı. Ancak İntel 'ışığı' gördü ve Eylül ayında açıklanmayan bir bedelle Fathom'u satın aldı. Bu alım-satımın ardından gelen karışıklıklarla proje bir süre beklemek zorunda kalmıştı ancak şimdi geri döndü.

Teknik açıdan yeni tak-çalıştır sürücü, öncekiyle neredeyse aynı. Kalbindeki düşük güç tüketimli ve 12 çekirdekli Myriad 2 Vision Processing Unit(VPU) ile nesne ve yüz algılama algoritmalarına sahip. Movidius, sürücünün 100 gigaflop'un üzerinde performans sergilediğini ve Caffe çerçevesinde oluşturulan yapay sinir ağlarını çalıştırabileceğini söylüyor. Google'ın TensorFlow kitaplığını çalıştırıp çalıştırmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Yeni sürümdeki en önemli farklardan birisi de plastik yerine alüminyum tasarıma sahip olmasıdır. Ayrıca fiyatı 99 dolardan 79 dolara düşmüş durumda. Movidius, bu fiyat farkının en önemli nedeninin İntel'in projeye verdiği destek olduğunu söylüyor.

Peki yeni tak-çalıştır sürücüyü kimler kullanabilecek?

Öncelikle yapay zeka araştırmacıları, sistemlerini güçlendirmek için kullanabilecekler. Ayrıca Movidius'un söylediğine göre birden fazla sürücüyü birlikte çalıştırdığınızda hepsi uyumlu çalışarak gücünüzü daha da arttırabiliyor. Ayrıca yapay zeka çalışmalarını fiziksel bir ürüne aktarmak isteyen şirketler, sürücüyü kullanarak kolaylıkla işlemleri yapabileceklerdir.

Elbette bu sürücünün de kapasitesinin bir sınırı var. Örneğin yapak zeka destekli bir güvenlik kamerası üreten bir şirket, sistemlerini kameralara aktarmak için daha güçlü grafik kartlarına ihtiyaç duyacaklardır. The Movidius Neural Compute Stick, pazardaki boşluğu doldurarak, ucuz yollu çözümler sunarken yapay zekayı da kullanılabilir kılıyor.